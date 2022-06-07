Joeman對決爆百億身家！6000元算命結果傻眼　宣布將離台

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至於劉芒在500元平價階段則是詢問「最近接到一個很大卡司的恐怖片電影試鏡，不知道能不能心想事成」結果算命老師表示「他們很喜歡妳啊！只是妳自己有點在打退堂鼓，但她們找了別人，可能其他人會先上，不過沒有上也是好事情，這個卦是非常辛苦的」隨後劉芒也分享心路歷程，老師還補刀「沒關係啦！因為不會上啊」在場人全笑翻。
隨後兩人又來到3600元的算命館，寫完基本資料後，算命師立刻對著Joeman說「翁先生麻！你不得了欸，你這個至少以後會有百億的身家」此話一出讓Joeman爽飛天，一旁劉芒也嗨翻表示「翁先生！以後靠你照顧了！」算命師接著說「像你這個命盤就跟我一個百億身家的客戶一模一樣，到53歲以前都會有財運，一個人要有40年的財運真的不得了，通常正常有10年的財運就算不錯了」。
綜合Joeman得到算命結果「日本拍片計畫可以去，但台積電要賣掉，會有百億身家」；而劉芒算出來結果則為「身家億起跳，定居台灣會比香港順利，電影試鏡會上」。
最後則是輪到6000元奢華算命，採取的是40分鐘問到飽的方案，本身算命老師王宥鈞為「中華易學命理協會」的理事長，由於老師擅長的姓名學，分析完Joeman的本名之後，來到Joeman本身諧音「九妹」這詞，王宥鈞老師提到「九」這個字「九五至尊，龍嘛！所以說是好的啊，人際關係、天格、父母親都不錯，因為你屬龍，所以用這個九好，有知名度會賺錢」。
不過，王宥鈞老師也接著分析「妹」這個字，透露「你的個性會變成影響到你的財庫，財庫會比較優柔寡斷，會比較夠用而已，這個妹是一個女性一隻羊，那羊跟龍糾纏不清，用這個妹不好，所以我建議你可以選擇另一個英文名字」製作人則在一旁補充「酸民都叫你九面」，讓Joeman馬上提問「所以面比較好是不是？」老師則回應「對！」讓Joeman哭笑不得表示「哇！謝謝黑粉！我的再生父母，越討厭我讓我賺越多錢」讓劉芒在一旁笑噴表示「好正面的節目」。
最後綜合Joeman得到奢華算命結果「台積電可以留，九面會比九妹好，今年出國拍片短期可以，長住不適合」；而劉芒算出來結果則是「電影試鏡不會上，如果明年沒有結婚就會拖很久」。
影片上架之後，立刻吸引超過40萬人觀看，不少網友紛紛回應「這集真的太好笑了！有夠好看」、「算命也可以對決太好笑了啦XD」、「哈囉九面！幫助你賺錢啦！」、「睽違已久的日本旅遊系列要回歸了！太期待了」、「百億身家真的太狂了，九妹要變第二個郭台銘了XD」、「我跟Joeman一樣，是完全不相信算命的，但我覺得這集很精彩，第二個老師很棒，言之有物，會讓我想去試試看」、「這集的主題很有趣耶！最近剛好也在工作上有些迷茫，想藉由命理的幫助在思考著.....謝謝九面（威XD」
而劉芒也前來報告最終電影試鏡結果，留言透露「最終試鏡結果沒有上」，不過心情還是相當好，也非常感謝Joeman找她合作一起拍攝這支影片。（編輯：張嘉哲）