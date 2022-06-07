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日本A片以後沒男主了?這類作品納入歷史　剩女優獨自動作

▲日本AV新法討論不斷，未來男優恐會越來越少。（圖／三上悠亞Twitter）
▲日本AV新法討論不斷，未來男優恐會越來越少。（圖／三上悠亞Twitter）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-06-07 16:03:40

日本非官方「AV出演對策委員會」日前提出5項訴求、禁止16項AV題材拍攝聲明，「AV救濟法」亦在眾議院一致通過，為防止青少年遭受AV界不法對待，女優有權隨時解約，且拍攝性行為場面，須以白紙黑字書面簽訂才可拍攝。研究日本成人片評論、作家一劍浣春秋也表示，AV界因新法動盪，影響「這職業」恐會陸續消失。

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▲AV新法鬧得沸沸揚揚。（圖／NHK）
▲AV新法鬧得沸沸揚揚。（圖／NHK）
「AV救濟法」法案為了保障18至19歲被騙去拍AV的少女，女優合約可從5年變成1年，在成人作品公開1年後，即可無條件解約，且片商不得提出求償，這樣引退的女優能立即消除網路足跡，安心退出業界，回收與善後皆片商承擔、處理。日後女優演出時，若有性行為畫面需求，片商須徵求女生同意並簽訂文件才可拍攝，導致片商不敢隨意錄用年輕女性、跟大牌女優簽長期合約，確保對方擺爛、難伺候、說解約就解約等損失與風險。

AV新法使得業界更難操控AV女優之外，一劍浣春秋引用律師的貼文，表示因體液片是觀眾最愛的類型首選，但未來該類型的作品與出演的AV男優，會最先消失在業界，因規範內容非只有女優有權拒演、要求作品下架，是所有演出者一視同仁，「他們人數眾多而且也有等級之分，同樣的是地位和收入都很低，所以他們常常會因為賺不到錢，或是自認升遷無望、永遠無法跟一線女優合作而出現負面情緒，如果連他們都有否決作品上市的權力，那狀況就很危險了！而且這位律師還提到了一個狀況，那就是作品如果被否決上市的話，那其他人都要把片酬交回來，這風險好高啊！」等於是把收入不穩定的人逼入絕境。

一劍浣春秋透露業界看法，導演櫻井香草曾說：「如果大家都有否決發片的權利，那只能暫時停止拍攝需要類似作品，甚至有可以減少人員聘僱，導致業界規模縮水，人才和金錢流向非法管道。」；片商的老闆則認為AV新法的規定，會造成導演管理片場的困擾，「因部分出演者非專業男優，素質不穩定，有些人會偷拍女優甚至直接騷擾對方，如果被這種人要求不得讓作品發售的話該怎麼辦？」

一劍浣春秋說：「你也只能乖乖回收作品，這樣大家還要不要拍攝作品？更不要說有些女優演技不佳脾氣又壞，導演現場要不要指導對方？萬一聲音大了點讓對方很受傷結果對方丟一句『那我不要這支作品了』你該怎麼辦？」、「AV新法會讓女優和男優們產生信任危機，因為AV男優不是都可以信任的人、女優彼此之間不熟悉也有可能會產生摩擦，萬一大家動不動就使用AV新法賦予的權力，讓作品無條件下架，那是不是以後只能拍個人動作片？這真是太恐怖了」。

▲27日「AV救濟法」在眾議院一致通過。（圖／翻攝朝日新聞）
▲5月27日「AV救濟法」在眾議院一致通過。（圖／翻攝朝日新聞）

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