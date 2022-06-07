日本A片以後沒男主了?這類作品納入歷史　剩女優獨自動作

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AV新法使得業界更難操控AV女優之外，一劍浣春秋引用律師的貼文，表示因體液片是觀眾最愛的類型首選，但未來該類型的作品與出演的AV男優，會最先消失在業界，因規範內容非只有女優有權拒演、要求作品下架，是所有演出者一視同仁，「他們人數眾多而且也有等級之分，同樣的是地位和收入都很低，所以他們常常會因為賺不到錢，或是自認升遷無望、永遠無法跟一線女優合作而出現負面情緒，如果連他們都有否決作品上市的權力，那狀況就很危險了！而且這位律師還提到了一個狀況，那就是作品如果被否決上市的話，那其他人都要把片酬交回來，這風險好高啊！」等於是把收入不穩定的人逼入絕境。
一劍浣春秋透露業界看法，導演櫻井香草曾說：「如果大家都有否決發片的權利，那只能暫時停止拍攝需要類似作品，甚至有可以減少人員聘僱，導致業界規模縮水，人才和金錢流向非法管道。」；片商的老闆則認為AV新法的規定，會造成導演管理片場的困擾，「因部分出演者非專業男優，素質不穩定，有些人會偷拍女優甚至直接騷擾對方，如果被這種人要求不得讓作品發售的話該怎麼辦？」
一劍浣春秋說：「你也只能乖乖回收作品，這樣大家還要不要拍攝作品？更不要說有些女優演技不佳脾氣又壞，導演現場要不要指導對方？萬一聲音大了點讓對方很受傷結果對方丟一句『那我不要這支作品了』你該怎麼辦？」、「AV新法會讓女優和男優們產生信任危機，因為AV男優不是都可以信任的人、女優彼此之間不熟悉也有可能會產生摩擦，萬一大家動不動就使用AV新法賦予的權力，讓作品無條件下架，那是不是以後只能拍個人動作片？這真是太恐怖了」。