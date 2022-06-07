國高中服裝費「驚天4位數」！嚇暈爸媽：政府永遠喊口號
暑假即將來臨，不過對於許多家長來說更是惡夢的開始，除了孩子們放假，還得面臨升上國高中帶來的龐大學費。有家長在臉書發文抱怨，說他看著入學通知的帳單，心中滿是感慨，光是女生制服就要8370元，無奈直呼「政府面對少子化，永遠只是喊口號」。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「應該不少家長收到國高中入學通知了。」沒想到光是女生服裝費用，就分為制服和運動服，而且還有夏天短袖、冬天長袖、外套、毛衣等等，零零總總加起來竟然要8370元，這讓他不禁直呼「看著帳單，只能感慨通膨真的誇張，政府面對少子化，永遠只是喊口號，要是父母比較不會賺的，那真是累。」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「比我唸五專的制服還貴」、「新生真的是大噴血，買了，材質笑笑不語」、「這種價格感覺學校有賺一手」、「材質有夠差，利潤超大」、「很多家長其實都買外面材質較好的，價格要再貴一倍」。
但也有人認為，「這還好吧…大學學費才是驚人」、「還好，東西很多不覺得貴」、「看到私立學校，妳會覺得好便宜」、「我覺得這價錢合理呀！新生入學本來就需要買一些制服及用品！」「通膨是沒錯，但學費和學用品，根本就沒什麼漲耶」、「這些都是小錢，補習費才嚇人」、「廠商比你們更想哭好嗎，以前新生開學少說一千套起跳，現在有500套要偷笑了」、「這種都要怨政府，真的太誇張了。」（編輯：詹鎰睿）