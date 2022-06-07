冷氣師傅勸「自費3300」裝2物！網狂搖頭：小心電費反增
夏天漸漸到來，冷氣的需求量大增，近日就有網友表示，他在添購冷氣時，師傅建議他可以自費3300元加裝雨遮及牆壁遙控器壁掛，讓他懷疑是否有必要，貼文曝光後立即掀起討論，不少人搖頭苦勸：「雨遮擋散熱，裝了反而增電費」、「壁掛要收錢真盤」。
該名網友今（7）日在PTT貼文，他以「冷氣師父推薦我加裝室外機雨遮」為題，表示前幾天買冷氣時，師傅說基本安裝費都已經含在費用裡，不過可以自費加裝3000元的冷氣室外機雨遮，或是300元的牆壁遙控器壁掛，讓他好奇問：「師傅說冷氣幾萬塊都花了，這點小錢不必省，真的嗎？」
貼文一出，網友先是認為雨遮可以審慎評估，「雨遮要裝有那個價啦，但我都叫別人別裝，遮不了大雨，而且本來設計就是會淋到雨啊」、「雨遮擋散熱，裝了反而增電費」、「雨遮就是跟鳥說歡迎光臨」、「雨遮可以裝，如果你想送師傅錢的話」、「現在的室外機防水都做得不錯了吧，還要雨遮嗎」、「雨遮沒屁用而且妨礙散熱」。
不過，大多數人都建議別加價裝壁掛，「壁掛自己買無痕貼來貼就好」、「遙控器掛墜真的不必要，用泡棉黏一黏就好了」、「自己買材料跟工具也差不多這個價，但你還多了工具以後可以用」、「壁掛要收錢真盤」、「壁掛不都順便，還要多付是盤仔喔」、「遙控真的要壁掛方法太多，三百真的是超級懶人價」、「第一次聽遙控器壁掛要錢」、「壁掛比較雷而已，舉手之勞要收300」。（編輯：賴禹妡）