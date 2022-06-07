COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

明年春節爽放10天！他列「1重點」掀論戰：寧可別放連假

▲2023年有六天補班日，意外掀起網友論戰。（示意圖／翻攝自unsplash）
▲2023年有六天補班日，意外掀起網友論戰。（示意圖／翻攝自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-07 17:23:35

行政院人事行政總處今（7）日核定2023年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數116日，其中最受民眾關注的就是，連續3天以上的假期（併同例假日）共有7個，其中農曆春節假期更是連休10日，然而就有網友提出，爽放連假代表有更多星期六需要補行上班日，讓他氣罵「為何要設計（補班）這種爛東西」，該貼文意外掀起兩派網友論戰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲行政院人事行政總處公布民國111年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數115日，其中3日以上之連續假期計有7個。（圖／取自人事總處網站）
▲行政院人事行政總處公布民國111年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數115日，其中3日以上之連續假期計有7個。（圖／取自人事總處網站）
2023年的3天以上的連續假期，包括開國紀念日休3日、農曆春節假期休10日、和平紀念日休4日、兒童節及民族掃墓節休5日、端午節休4日、中秋節休3日、國慶日休4日，讓不少上班族相當期待，並且提早預想是否有出遊行程。但要注意避開補班日為1月7日、2月4日、2月18日、3月25日、6月17日以及9月23日。

▲有網友怒批，不應該拿周六來補上班日。（圖／截取自《爆廢公社》）
▲有網友怒批，不應該拿周六來補上班日。（圖／截取自《爆廢公社》）
對此，就有網友在臉書「爆廢公社」怒批，這麼多連續假日的代價就是「星期六需要補上班」，從112年的行事曆可見，明年連續假期有7個，週六的補班日則有6個，讓他氣憤表示「要補班拿其他時間加班來補，不要指定週六補班搞脫褲子放屁的政策」

原PO直言，「外國人沒有補班這個東西，沒有國定假日，年假20天起跳，老闆還要逼你休完，（台灣）為何要設計這種獨步全球的爛東西，還給人民自行調配工時的權利！」

貼文曝光後有不少網友不領情，「不要上班就不用補班了」、「直接辭職，你要放幾天就放幾天」、「其他時間就都在上班，拿哪裡的『其他時間』」、「直接辭職就不用補啦，是有人逼你嗎」、「不要只批評啊。你想個好時間大家參考」、「從平行時空撥出日子、時間來嗎？」、「不拿休假日來補班難到要拿上班日來補班嗎，WTF」。

但也有網友認同，「寧可週休二日也不要補班，一週只休一天很累」、「彈性放假有夠智X」、「原本看到連假還蠻爽的，直到你標出了補班日」、「好多補班日喔……」、「台灣獨步全球又不是一天二天的事了」、「補班真的是低能官員想出來最擾民的一個措施了」。

根據人事總處指出，2023年1月20日（小年夜）適逢星期五，將調整為放假日，原應於前一周的1月14日星期六補行上班，但考量該日為大學學科能力測驗，改為1月7日補行上班。而2023年1月21日至1月24日為農曆除夕及春節，因含2日例假日，於1月25日至26日補假，1月27日調整放假，並於2月4日補行上班。（編輯：鍾怡婷）

便當店「1天狂賣300個」賺翻？30年老店曝真相：慘到哭

台灣AV女優片酬公開！她曝「行業內幕」：比上班族好很多

機車「保值王」是這台！車行老闆不藏了：騎五年賣也不虧

日本也有賣粽子！她PO出「日式粽子」內餡照　台人全笑翻

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
77.99%22.01%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀