明年春節爽放10天！他列「1重點」掀論戰：寧可別放連假

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對此，就有網友在臉書「爆廢公社」怒批，這麼多連續假日的代價就是「星期六需要補上班」，從112年的行事曆可見，明年連續假期有7個，週六的補班日則有6個，讓他氣憤表示「要補班拿其他時間加班來補，不要指定週六補班搞脫褲子放屁的政策」。
原PO直言，「外國人沒有補班這個東西，沒有國定假日，年假20天起跳，老闆還要逼你休完，（台灣）為何要設計這種獨步全球的爛東西，還給人民自行調配工時的權利！」
貼文曝光後有不少網友不領情，「不要上班就不用補班了」、「直接辭職，你要放幾天就放幾天」、「其他時間就都在上班，拿哪裡的『其他時間』」、「直接辭職就不用補啦，是有人逼你嗎」、「不要只批評啊。你想個好時間大家參考」、「從平行時空撥出日子、時間來嗎？」、「不拿休假日來補班難到要拿上班日來補班嗎，WTF」。
但也有網友認同，「寧可週休二日也不要補班，一週只休一天很累」、「彈性放假有夠智X」、「原本看到連假還蠻爽的，直到你標出了補班日」、「好多補班日喔……」、「台灣獨步全球又不是一天二天的事了」、「補班真的是低能官員想出來最擾民的一個措施了」。
根據人事總處指出，2023年1月20日（小年夜）適逢星期五，將調整為放假日，原應於前一周的1月14日星期六補行上班，但考量該日為大學學科能力測驗，改為1月7日補行上班。而2023年1月21日至1月24日為農曆除夕及春節，因含2日例假日，於1月25日至26日補假，1月27日調整放假，並於2月4日補行上班。（編輯：鍾怡婷）