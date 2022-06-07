COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

桃園＋6630增28.44%　鄭文燦：應是長假效應

▲桃園市今日新增6630例本土確診個案，鄭文燦下午記者會上表示，相較昨天上升28.44%，全國上升幅度則達56.58%，初判是長假效應。（圖／桃園市政府提供）
▲桃園市今日新增6630例本土確診個案，鄭文燦下午記者會上表示，相較昨天上升28.44%，全國上升幅度則達56.58%，初判是長假效應。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2022-06-07 19:41:52

桃園市今（7）日新增6630例本土確診個案，市長鄭文燦下午在疫情記者會上表示，相較昨天上升28.44%，全國上升幅度則達56.58%，初判是長假效應。以六都確診個案數來看，桃園已下降至第5名，疫情高峰期則為5月20日前後，目前北台灣疫情已在下降，中南部則在上升。

我是廣告 請繼續往下閱讀

鄭文燦說，目前桃園居家照護者有1萬651人，累計人數為31萬4,404人，其中29萬6,487人完成視訊診療，比率約達94％。至於學校防疫狀況，目前師生確診採取新制隔離者有2,615人，自主應變者則有200人，數量皆有下降。市府對幼兒園發放唾液快篩已全數發放完成，鼻腔快篩有26萬4千劑預定於6月9日發放給國小學生每人2劑，與中央發放快篩試劑並不衝突，桃園算是加碼版。


此外，為提升疫苗覆蓋率，市府將於8日在全市25個社區接種站提供莫德納疫苗接種服務，時間從早上8時起至中午12時，6至11歲是半劑疫苗；11日提供BNT疫苗，接種時間從早上8時至中午12時、下午1時至4時，5至11歲兒童都可施打。


衛生局長王文彥呼籲，莫德納疫苗大致分為成人劑型、兒童劑型，6至11歲施打半劑疫苗、18歲以上追加劑也是半劑。12至17歲追加劑只能打BNT疫苗，在11日才能施打。


鄭文燦強調，市府盤點全市醫療量能，其中專責ICU病床共計開設45床，現仍有6床空床，專責病床開設1346床，目前還有794床空床；13個社區採檢醫療站仍持續運作，提供綠色醫療通道讓民眾盡速看診、領藥，28家醫院與全市255家診所也同步提供綠色通道醫療服務。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

為什麼隔離期滿仍快篩陽？專家揭密：大多是死病毒

桃市擴大疫苗施打　鄭文燦：本週加開2天擴大接種

擴大疫苗覆蓋率　陳時中：台灣兒童接種率一定超過5成

桃市遠距教學延至10日　鄭文燦：幼童BNT接種提前6/5完成

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.16%21.84%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀