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小龍女正妹驚天一跳！「流量密碼」蹦出　網嗨：還不進場

▲味全龍啦啦隊Dragon Beauties的賴可，分享「驚天一跳」的應援照，希望大家都能進球場看球。（圖／賴可IG）
▲味全龍啦啦隊Dragon Beauties的賴可，分享「驚天一跳」的應援照，希望大家都能進球場看球。（圖／賴可IG）

編輯中心/綜合報導

2022-06-07 23:43:48

中華職棒味全龍上禮拜五六日舉辦女孩活動主題日，不只球員，甚至是啦啦隊《Dragon Beauties》的小龍女們都換上粉紅戰袍應景，意外創造不少養眼話題。其中，小龍女賴可就分享一張她「驚天一跳」的應援照，結果再度震撼球迷們，直呼「賴可最強，沒有之一」。

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賴可7日在個人IG上PO出一系列的照片，只見正在熱舞的她，就這麼剛好被場邊攝影師（大砲哥）拍到興奮跳起來的瞬間，為整張照片充滿熱情。不過，傲人的身材也相當亮眼，在粉紅戰袍的加持下特別加分，似乎整個球場都被她的活力感染。

▲小龍女賴可「驚天一跳」。（圖／賴可IG）
▲深藏不露的賴可，帶給大家活力又充滿熱情的應援，經常成為球迷討論的話題。（圖／賴可IG）
賴可發文笑著表示，「一天又平安的過去了，感謝飛天小女警的努力～一不小心又暴露了年紀，一年一度站上洲際棒球場的日子，6/11 龍象大戰都要來ㄟ！是說女孩日連跳三天緊接著龍象主題日⋯我肯定會瘦的吧？」

網友看到照片後紛紛震驚，「身材怎麼這麼好」、「這張太美了，戀愛了」、「我願稱妳為最強，沒有之一」、「wow這件戰袍」、「看來妳是掌握流量密碼了呢」、「這拍照的是神人吧～抓得時間點太好了！」「我該進場了嗎？」

▲Dragon Beauties小龍女賴可LIKE爆紅。（圖／YouTube）
▲目前單身的賴可，曾在黑男的配對節目現身，並透露自己嚮往的對象。（圖／YouTube）
事實上，《NOWnews》先前就曾經報導過，這位火速爆紅的小龍女正妹賴可，自從加入Dragon Beauties，就靠著充滿活力的笑容，渲染不少龍迷，好身材有目共睹，此外，LIKE曾在去年登上網紅黑男的配對節目，並透露已經單身3年多的她，就希望能找到一位陽光、熱愛健身的型男，當時穿著比基尼應援的畫面，就已獲得許多粉絲關注。（編輯：詹鎰睿）



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