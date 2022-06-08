她老家挖出「64年前支票」！網換算面額驚呆：根本是寶藏
不少人在整理老家時，都會翻出一些年代久遠又價值連城的傳家寶，近日就有一名網友分享，他在老家挖出好幾張面額1萬多元的支票，年份距今有64年的歷史，讓他好奇是否還能換錢，貼文曝光後，有網友考量到通膨問題換算金額，忍不住驚呼：「換算現在價值500萬左右」、「這金額可以買房子欸」。
該名網友在臉書社團「爆系知識家」貼文，他表示自己在整理老家時發現一張民國47年7月5日的支票，上頭寫著「台灣第一商業銀行」的字樣，並且金額為「壹萬零肆佰元正」，距今已有64年的歷史，且還不只一張，讓他好奇問：「請問這個可以換錢嗎？謝謝。」
貼文曝光後，上頭的面額讓不少網友驚喊，「換算現在價值500萬左右」、「47年的一萬應該能買個一分地起跳吧」、「你老家隨便都可以挖出寶藏欸，這在當年在台北買個房子漲到翻掉」、「可惜你阿公不是在民國47年用一萬多買忠孝東路的房產」、「47年10400應該可以買一棟房了」、「這金額可以買房子欸」。
不過，也有網友搖頭潑冷水，「支票好像一年就失效了」、「不行，支票就一年⋯」、「支票只能一年」、「過期了」、「失效了」、「若是沒有額外註記的普通支票，其兌現期限為自發票日起開始算1年，逾時即失效」、「以現在的票據法可能無法，支票一年限期」、「再擺幾十年，成古董後也許有人要」。（編輯：賴禹妡）