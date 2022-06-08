白牆突冒乳牛粉斑！內行一看曝「恐怖後果」急了：快處理
近期梅雨季襲台，各地大小陣雨不斷，家中也變得更加潮濕，對此就有網友表示，房間有一塊靠近窗戶的牆壁，已經二次從白色變成粉色，即使重新用油漆粉刷還是沒用，對此感到非常困擾，照片曝光後，不少網友一看，立馬建議原PO請專家處理：「否則會變壁癌！」
該名網友5日在Dcard中貼文，他以「牆壁有一塊總是會變紅」為題，表示房間有一塊靠近窗戶的牆壁，顏色從亮白色變成淡粉紅色，且之前就曾發生過，不過當時有重新用油漆粉刷過，沒想到現在又變回來，讓他崩潰求助：「想請問為什麼會變成這樣？」
貼文一出，網友紛紛留言，「神秘力量」、「牆壁裡的人一直在流血」、「牆壁害羞了」、「可能鬧鬼」、「顛倒世界的門」、「喜馬拉雅山粉紅岩鹽」，也有人猜測「會不會是窗戶鐵鏽滲到牆了」、「牆壁裡的鋼筋或管線生鏽」。
不過，多數網友都認為原因離不開潮濕，「窗框周圍有裂縫，漏水」、「牆壁膨這樣就是有水氣吧」、「我懷疑是潮濕，然後微生物孳生後的代謝物，但我是亂猜的，記得以前白飯冰太久長菌也出現螢光粉色的物質」、「漏水，我的馬桶也是一段時間就都紅紅的，可能水管有鐵鏽」，還有人警告：「窗框滲水，不處理會壁癌！」（編輯：賴禹妡）