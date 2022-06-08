iPhone更新iOS16！他曝「神功能」發表會沒說：這才對嘛
蘋果昨（7）日凌晨在開發者大會發表了新一代iOS16作業系統，其中在將近2小時的發表會裡，光是介紹iOS16就花了38分鐘，更多的系統優化也讓不少果粉們相當期待，對此一名網友也分享更新後的使用心得，並提到令自己最驚豔的改動，在「發表會上其實沒說」，貼文引發熱議。
該網友在PTT發文分享，他已經更新iOS16 beta版本，在使用過後，有3項優化內容令自己印象深刻；第一是「隱藏相簿終於上鎖了」，他指出，現在要用face id解鎖才能看「隱藏相簿」和「垃圾桶」，「之前的隱藏相簿真的挺蠢的，別人滑你的相簿點開隱藏相簿隨便看，跟沒隱藏一樣，這是個好更新，且沒有出現在發佈會」。
第二是「地球動態桌布」，「鎖定螢幕到主頁面會有一個很順暢的拉近動畫，幀數穩定順暢」；第三則是「Visual Look Up（圖像查詢）」現在只要點選圖中人物可以直接識別並拖拽出來，識別準確率很高且邊緣識別精準，可說是P圖神器；原PO最後也補充，其他的鎖定畫面小組件和一些ui的變動感知都不大，不過有感又更順了一點，我願稱為最順暢的60hz。
貼文一出掀起討論，網友們紛紛留言「隱藏相簿上鎖真的不錯」、「我自己也覺得手上的13Pro有變更順的感覺」、「其實iOS 15也有支援圖片拖曳功能，只是你另一隻手得切換你要的App，操作上比較麻煩而已」、「什麼時候輪到有放影片的備忘錄也能上鎖」、「我也覺得16感覺更順欸」、「看完好想升上去了」。（編輯：張志浩）