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龜記超人氣「神級飲料」無預警停售！老饕崩潰：人生黑暗

▲以古早又創新的飲品，擄獲不少消費者的芳心的「龜記茗品」，近日無預警停售一款超人氣飲品，令粉絲們哀嚎「人生一片黑暗」。（圖/翻攝自龜記茗品臉書）
▲以古早又創新的飲品，擄獲不少消費者的芳心的「龜記茗品」，近日無預警停售一款超人氣飲品，令粉絲們哀嚎「人生一片黑暗」。（圖/翻攝自龜記茗品臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-08 11:11:06

一天一杯手搖飲已經變成許多人不可或缺的日常，且隨著國內飲料品牌和品項越來越多元，民眾也能依照個人喜好和心情去選擇，其中知名連鎖品牌「龜記茗品」就以古早又創新的飲品打進市場，擄獲不少消費者的芳心，不過近日，龜記卻無預警停售一款超人氣飲品，令粉絲們哀嚎「人生一片黑暗」。

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龜記茗品本（6）月5日突然透過官方臉書發文，寫道「謝謝龜蜜一直以來的支持，人氣飲品『紅柚翡翠』即將停售」，龜記解釋，由於疫情影響，紅柚翡翠原料缺貨導致無法生產，故紅柚翡翠暫時停售，待貨櫃及原料回歸正常後將恢復販售，「喜愛紅柚翡翠的龜蜜們，要再請您等等了」。

▲（翻攝自龜記茗品官網）
▲龜記表示，由於疫情影響，紅柚翡翠原料缺貨導致無法生產，故暫時停售，引發熱議。（翻攝自龜記茗品官網）
事實上，紅柚翡翠一直是龜記的招牌飲品之一，在人氣榜上也始終位居上位，因此貼文一出，不少網友們湧入留言區「晴天霹靂…無法接受這個打擊」、「不要走，我最愛這味耶」、「我的天！最好喝的，難怪我昨天要叫外送沒看到這個」、「不可以啊！我才剛入坑」、「我以後不知道要喝什麼了，人生黑暗」、「拜託快點回來」。

不過，也有網友推薦，除了紅柚翡翠外，仍有其它好喝的品項可考慮，「蘋果紅萱」、「剩下鐵觀音濃乳茶了」、「金桔拜觀音微糖少冰，喜歡酸甜口感的必試」、「雷夢蘆薈蜜，夏天很適合」、「可以喝紅烏鮮乳+珍珠 我的愛」。（編輯：張志浩）


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