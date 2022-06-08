孩子長得像公公！人妻奔醫院「驗DNA」驚喊：那晚喝多了
北部一名婆婆懷疑媳婦肚中胎兒不是兒子的，因此壓著她到婦產科驗DNA，但女醫師以胎兒不足勸退。沒想到幾年過後，媳婦驚覺孩子長得越來越不像老公，便自己到醫院要求驗DNA，且在診間尷尬透露「當年公公喝多了，兩個不小心就…」
《醫師好辣》節目中，婦產科醫師沈怡岒分享，在門診中偶爾會遇到驗DNA的要求，但醫師認為無論孩子未來知不知情「這動作是一件滿傷感情的事」，因此在看診過程都會稍微勸退病患。當年遇到一名婆婆懷疑媳婦在外偷吃，因此壓著懷孕的媳婦到婦產科驗DNA，孕媳則反控「她覺得婆婆一直對她非常有意見，想盡各種辦法讓她不能嫁進她家。」
沈怡岒醫師當時以胎兒尚小勸退婆婆「要不要等他大一點來做這動作，比較不會傷到胎兒」。不料，過了3、4年，婆婆離世後，女子卻自己帶著孩子來做親子鑑定，讓醫師相當困惑。
女子當年被婆婆誤會的模樣歷歷在目，如今主動要做親子鑑定，讓醫師忍不住追問原因，竟意外曝光了驚人真相，原來是孩子長大後越來越不像老公，偏偏女子在與老公結婚前，曾與公公單獨在家「公公一不小心喝多了，2人不小心就…」。
即便當年懷孕時不清楚是誰的「反正不管誰的，都是你們家的」，因此女子當機立斷結了婚，但眼見公公對孫子過度的疼愛，也曾引起過老公的懷疑，女子便以「阿公疼孫子，有什麼奇怪？」來隱瞞住事情真相。整起事件也讓在場來賓相當吃驚，不敢置信八點檔般的劇情真實上演！（編輯：鍾怡婷）