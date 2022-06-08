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蔡淑臻《女外科》爆紅　揭「模特兒轉戰演員」背後煎熬

▲蔡淑臻從模特兒轉戰演員過程煎熬。（圖／MOMOTV）
▲蔡淑臻從模特兒轉戰演員過程煎熬。（圖／MOMOTV）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-06-08 13:18:46

蔡淑臻主演的《村裡來了個暴走女外科》爆紅，她和杜姸近日接受鄭偉柏主持的MOMOTV節目《E!Studio藝鏡到底》之Talk一杯專訪，蔡淑臻說到自己從模特兒轉職成演員，她的外型在模特兒界並非頂尖，但靠著努力證明實力。初期轉型接戲狀況不穩定，在客串一個小角色後，下一次表演機會間隔就是好幾年，且模特兒狀態是追求極致美，演員反而要表現出生活感，兩種狀態很難並存，所以每次回到戲劇環境客串都再歸零，蔡淑臻坦言感覺很差。 

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▲蔡淑臻《村裡來了個暴走女外科》爆紅。（圖／MOMOTV）
▲蔡淑臻《村裡來了個暴走女外科》爆紅。（圖／MOMOTV）
戲劇之路的轉捩點，蔡淑臻分享是與賴孟傑導演合作的《鑑識英雄》，導演以引導的方式幫助蔡淑臻為角色塑型，而且會給予演員很大的自由度及信任，建立起蔡淑臻對演戲的信心，讓她真正體會到演戲的樂趣。

《村裡來了個暴走女外科》是蔡淑臻和賴孟傑導演第三次合作，以喜劇外表包裝醫療議題，光是從開發到開拍就花了5年的時間，身兼發起人的蔡淑臻笑說導演允許她對外宣稱是半個製作人，因為從開發就加入團隊，所以對角色掌握程度高，拍攝過程很享受與主創討論的過程，唯獨哭戲要靠timing。 

蔡淑臻說除了流出眼淚，還要顧及鏡頭，有時候情緒到位了，對手或自己演出若不到位，眼淚就出不來了。沒想到一旁的杜姸爆料蔡淑臻太謙虛，她根本是哭戲教科書，杜姸看得佩服不已。倒是杜姸曾為一場哭戲遭到指責，至今對詮釋哭戲仍有創傷後壓力症候群PTSD，「你看說到這，我的身體不由自主抖起來了。」 

▲蔡淑臻（中）、杜姸（左）向主持人鄭偉柏透露哭戲是大魔王。（圖／MOMOTV）
▲蔡淑臻（中）、杜姸（左）向主持人鄭偉柏透露哭戲是大魔王。（圖／MOMOTV）
談起飾演的小劉醫師一角，蔡淑臻分享由於疫情悶很久及個性的壓抑，在參與劇本會議的過程中，也把一點自己的個性融合到角色中，反而從中得到療癒。在談到拍完戲的體悟，蔡淑臻表示民眾對於健保制度及醫療資源的太習以為常，而且現在台灣的醫療體系處於人力不足的情況下，蔡淑臻感嘆：「他們是奉獻他們僅有的東西在幫助我們，而不是大家把這些東西習以為常。」

在做演員功課時，由於醫生一職的特殊性，必須練習器械的使用及熟悉手綁線的綁法，演員的縫合技術因此大增，蔡淑臻更笑稱：「慈母手中線，遊子身上衣。」杜姸的角色設定是縫合高手，起初她天真地為導演是否有手替，但導演一句：「我相信妳可以。」讓杜姸發奮練習，從豬皮練習起，再到葡萄皮，甚至是便利商店防熱編網提袋都難不倒她，蔡淑臻幽幽地笑說：「然後那個袋子就不能用了。」


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