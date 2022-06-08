拜會邱奕勝是否分裂藍營？賴香伶：議長是超越黨派的

代表民眾黨參選桃園市長的立委賴香伶今（8）日起展開「桃園請益之旅」，上午拜會桃園市議會議長邱奕勝。賴會後受訪表示，民眾黨參與地方選舉，一定會帶來良性競爭，政黨跟選舉是一時的，但為桃園好是大家共同的願望，議長是超越黨派的，他也認同只要為桃園好，不分顏色，都很歡迎。
賴香伶上午率領民眾黨桃園市黨部多名幹部、議員參選人到議會拜會議長邱奕勝，兩人先是互相致贈禮品後，進行半小時的閉門會談。會後賴接受媒體訪問表示，今日是第一場請益之旅，也是學習之旅，感謝議長撥空接見，她和議長都是客家人，會談過程用客家話聊的很開心，議長對桃園一路以來的建設非常了解，對於未來的發展也相當期待，邱也認同彼此能不分顏色，只要為桃園好，他都很歡迎。
對於今日的拜會是否會被解讀是分裂藍營的動作？賴香伶說，議長是超越黨派的，因為議會跟議長的領導就是希望透過集思廣益，為市政監督及擘畫建立互助基礎，無論藍、綠、白各政營都有共識繼續往前，政治、選舉是一時，市政、市民福祉是永遠的，市政一棒接一棒，她也會帶著這樣從政理念、經驗，能夠給市民帶來新的選擇。
賴香伶強調，拜會請益無關分裂誰的問題，每個政黨都有自己的進程，民眾黨是新的政黨，很多地方需要學習、努力，大家互相祝福，也互相為桃園好，一起努力。