公司急徵員工！老鳥離職見「新人起薪」崩潰：被凹好多錢
在一間公司能否待的長久，除了老闆評估個人工作表現外，員工也會考量環境、同事、薪水、工時等因素評估，不過卻有即將離職的網友分享，自己公司因為急需人員頂上，於是匆忙請來了一名高職畢業生，但開出的起薪價碼卻讓她原地崩潰，貼文引發討論。
原PO在Dcard以「對薪水別太妥協」為題發文，提到「因為要離職，公司又請不到人，就請了一個高職畢業生，起薪3萬，是我工作2年加薪後的薪水，看到只能苦笑」，她表示，這位高職生唯一優點就是有相關經驗，但只有業助打單，性質很單純，且本身不會計帳、體力不好無法搬貨、一個人獨立作業還嫌壓力太大，令原PO無法接受。
不過原PO指出，這位新人「我才帶半天就果斷離職，一下定決心就立刻找老闆談，至少他還蠻果敢選擇工作，發現不對勁、不是自己喜歡，就立刻掉頭就走」，她也感慨「這個時機公司急著需要人，所以用高於我的薪資請她上班，所以有能力=薪水高，有時候真的未必，這件事讓我感觸很多，如果覺得自己薪水太低就勇敢爭取吧，別要離職才發現真的被凹好多錢」。
貼文曝光後，網友也紛紛留言討論，「找工作就像買股票，薪水高、主管同事好相處，有前景就長期投資，可以終身持有，不然就當沖就可以了」、「真的不要妥協，越妥協薪水越低」、「選擇比努力重要，加薪最快路徑就是自己專業度提升了，要嘛重談價格或跳槽」、「當初離職也是看到公司開的職缺薪水後，直接傻眼，我待快4年都沒那個薪水」、「我離職後，公司開了兩個職缺來做我的工作，其中一個薪水還是我的1.5倍，所以真的太低就不要做了，只是爽到資方而已」。（編輯：張志浩）