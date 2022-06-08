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混血網紅來台短居！PO文批「房子品味差」　台網友掀論戰

▲錫蘭預計來台短居一個半月。（圖／取自《＠xilanceylan》IG）
▲錫蘭預計來台短居一個半月。（圖／取自《＠xilanceylan》IG）

編輯中心/綜合報導

2022-06-08 16:35:27

中國、比利時混血YouTuber錫蘭Ceylan，以幽默搞笑又直話直說的風格受到喜愛，原先活躍於中國影音平台，卻因惡搞習近平的圖片遭到封殺，近日他則驚喜透露，將來台灣短居45天，他也於推特上分享，目前使用台灣租屋網站將近一個月，卻始終沒有找到自己心儀的租屋，原因正是台北多數室內裝潢「品味真的太差了」，此番言論意外讓許多台灣網友掀論戰。

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▲錫蘭於推特上分享，自己目前來台為尋找租屋處。（圖／截取自《@xilanceylan》推特）
▲錫蘭於推特上分享，自己目前來台為尋找租屋處。（圖／截取自《@xilanceylan》推特）
根據錫蘭於自己的推特上更新，他已經使用台灣的租屋網站一個月，卻始終找不到自己心儀的租房物件，原因正是「大多數台北房子的室內裝潢品味真的太差了」，他也炮火全開寫下「一個比一個難看，我真的不知道怎麼辦到的」，有網友質疑是預算問題，他也回應「15-20萬新台幣／月的房子我也在看，都一樣醜」。

他額外提到，「比利時這邊租屋大多是無傢俱的，可以自己添置，但台北看不到類似這種的」，並且針對裝潢品味再次寫下「歐洲房子看慣了真的看不下去這些，看著難受」。

相當直白的言論被轉發至PTT，有不少留言表示認同，「無法反駁……那個價格跟室內室外環境品質」、「台灣房子大多都挺醜的，只能習慣了」、「國外租房都沒附家具讓你自己處理，可以自己搭配不用用房東那大便家具」、「應該說全台灣都這樣，每次看電視裝潢節目都醜到笑」、「誠實給推！真的醜」、「房東都愛給垃圾家具，不要也不行」。

但也有人認為，「我不相信20萬的預算，找不到好看的裝潢誒」、「最好十幾萬還沒裝潢不錯的」、「不會去住酒店喔」、「 20萬找不到好看的，騙肖ㄟ」。（編輯：鍾怡婷）

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