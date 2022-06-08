首創歐盟民商事司法合作　今與斯洛伐克簽署

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蔡清祥致詞表示，法務部作為國際司法互助的中央權責機關，面對跨境犯罪與跨國民事糾紛等各項挑戰，從不退縮，願與國際友人緊密聯繫以強化司法合作，更珍惜此次與斯洛伐克一同開啟民事暨商事合作之機會，以積極維護兩國人民權益。
蔡烱燉表示，本協議是繼越南後，第2件簽署的民事司法合作協議，也是首件商事司法合作協議，具重大指標意義；去年7月1日施行《商業事件審理法》、成立商業法院；而本協議的簽署，不僅提供台斯兩國經貿及民間往來更有效率的司法程序協助，也與商業事件審理法的施行，相互呼應，期許兩國共享法律與民事及商事司法合作相關資訊，分享彼此實務合作經驗，藉此提供雙方進一步了解、交流及觀摩的機會。
該協議揭櫫多項合作意願，包含：交換法律與民事及商事司法合作相關資訊、分享彼此實務合作經驗、互相協助處理民事與商事個案請求事件以及舉行定期諮商會議，追求雙方在民事暨商事領域之通盤合作等。是繼去（2021）年8月完成兩國間的刑事司法合作後，再接再勵完成民商事之司法合作，讓我國與歐盟國家司法互助及合作，拼出第一塊完整之拼圖。
近年來，我國與德國、英國、丹麥、瑞士等歐洲國家完成受刑人移交協定（議）簽署，2019年6月與波蘭簽訂「駐波蘭代表處與波蘭台北辦事處刑事司法合作協定」，至今順利移交7名德籍受刑人及英籍、丹麥籍、波蘭籍受刑人各1名返回其各自國籍母國繼續服刑，具體展現人道關懷之民主國家風範。