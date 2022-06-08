小美冰淇淋別只單吃！老饕「加一杯」秒升級：試過就上癮
冰品不少人熱愛的甜食，在炎熱的夏天吃上一口，總會令人相當滿足，而知名品牌「小美冰淇淋」相信台灣人都很熟悉，香濃的滋味讓不少大小朋友愛不釋手，對此也有網友分享，自己某次吃小美冰淇淋時，搭上一款「飲品」口感變超好，貼文引發討論。
一名女網友有在臉書社團「廚藝公社」發文表示，「真想來杯熱美式，加上小美冰淇淋，超讚的」，接著附上幾張照片，圖中可見，她先準備一小杯美式咖啡和一罐小美冰淇淋後，用湯匙挖了2~3球放入咖啡內，隨著冰淇林慢慢融化後，便搭配著咖啡一同喝下，口感令她相當驚艷。
貼文一出，網友也紛紛留言討論「這樣真的還不錯喝，有鮮奶油的效果，還有香草芳香的感覺」、「哇也太酷！這個我要試試看」、「雖然畫面有點衝擊，可是看齊來卻還是好好吃」、「這樣超好喝的」、「等等就去超商買來試試看」。
事實上，過去也有網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」分享過，自己吃小美冰淇淋時，都會先攪拌，讓口感更加綿密再入口，貼文下方也有不少老饕就曾表示，加入「咖啡」更好吃，此外也有其餘人提到「加紅茶直接升等職業級」、「如果你加入梅酒、草莓酒或者任何一種帶甜味道的酒，會變成更高級的口味」、「我還會淋巧克力醬一起吃」、「配巧克力蛋糕跟草莓果醬一起吃」。（編輯：張志浩）