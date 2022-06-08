買房8年繳完貸款！小資夫妻「存款百萬」開銷曝 網跪了
在萬物皆漲的時代，許多人常常怨嘆自己「薪水沒有漲」，也讓生活越來越難過，其中房價的飆升更是讓一般上班族、小資族們卻步，不過有網友卻分享，自己在婚後就和老公一起買房，且只靠了7、8年時間，就把房貸全數繳清，還擁有百萬存款，公開家庭日常花費後，其餘網友們紛紛感到佩服。
原PO在「匿名公社」發文提及，自己目前結婚13年，當初剛結婚就買房，頭款150萬是跟先生各出一半，婚後連續生了2個小孩，因此當了2年全職媽媽，當時先生薪水5萬，扣掉房貸、生活費等日常支出大概快7萬，跟本入不敷出，於是原PO狠下心，將婚身上保有的100萬直接拿去還掉房貸，讓房貸只剩不到300萬，避免怕無形中透支掉存款。
原PO提到，在第二個小孩出生半年後，自己也出去工作，夫妻過起了省吃儉用的生活，經濟也開始改善，只要手上有錢就是還貸款，這樣子持續7、8年時間後，不僅還清房貸，也存下了百萬存款；對此她也透露自身省錢秘訣，包括「國內旅行盡可能不過夜，能走省道就不走高速公路」、「在優惠時一次性大量購買生活必需品」、「以便當店、鍋貼水餃店、麵食館等，相對比較平價的店當外食的首選，買單點不買套餐」。
她最後也強調，「先生收入約6萬+我薪資約3萬+固定2個月年終約15萬，現在每個月家庭開銷約5萬上下，一年能存40-50萬不等，但我的故事只是剛好房子買的早，所以房貸壓力不像現在都是千萬起跳，加上會過日子精打細算，絕對不是我多厲害，在40歲，能解鎖這些關卡，我已經很知足感恩」。
貼文曝光後，網友們也留言「好厲害！ 早點買房，有規劃很讚」、「這樣過生活真的也是蠻厲害的，佩服」、「有想清楚就是好事」；不過也有人認為「理想跟現實，很難在平行宇宙裡」、「過得那麼辛苦幹嘛呢？」、「覺得一開始前比較少，就先不要生小孩比較好」。（編輯：張志浩）