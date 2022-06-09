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房市／疫情間2族群看房有「剛需」　房仲助突破看屋限制

▲疫情雖然持續高點，但仍有剛性看屋需求，房仲會推薦消費者線上看屋，突破看屋限制。（圖／NOWnews資料照片）
▲疫情雖然持續高點，但仍有剛性看屋需求，房仲會推薦消費者線上看屋，突破看屋限制。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-06-09 08:00:00

網路上有一KOL抱怨，疫情期間要看房，只能在室內走廊看，還不能看房間與衛浴，引起熱議，在地房仲觀察，疫情期間仍有「長租族」與對空間有迫切需求的「換屋族」持續看屋，但疫情期間屋主難免擔心外來客會傳染病毒給同住家人，因此態度會更謹慎，房仲採自主消毒、間隔15分鐘看屋、數位看屋等方式，讓買賣雙方風險降至最低。

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信義房屋新莊中原店店長周建行表示，疫情期間還是有急迫看屋需求的「剛性需求」，這類族群有「長租族群」，這類族群通常已經在外租賃一段時間，感受到租賃環境對租客不算友善，租金也持續上漲，此時存到了頭期款，即便碰上疫情，還是會依原定計畫看屋，「擔心再等會買不到」。

而另一族群則是換屋族，尤其疫情期間時常需要在家防疫、隔離，放大對於空間的需求性，例如原本住2房的小夫妻，僅有1套衛浴，疫情期間家有2套衛浴的需求就會放大，因此若是身上有一筆資金或因產業有受惠有能力可以換屋，更是急迫看屋、換屋。

不過因為近期持續處於疫情高檔，許多社區會限制看屋，約有2-3成的物件受影響，周建行觀察，最常見的是大樓管委會規定進入社區者需要出示打滿三劑的疫苗證明，部分屋主也會比較謹慎，疫情高峰期先暫緩帶看。

而信義房屋則自主幫屋主消毒完善，周建行表示，第一線房仲多會自備酒精、口罩，承諾屋主會將外來的買方消毒完善後才會進入屋內，並間隔15分鐘看屋，讓多數屋主看到房仲主動幫屋主想到最好，會比較放心。

不過，若是家中仍有同住家人，難免會擔心外來客若是有病毒，傳染同住家人的疑慮，因此屋主若是有家人仍在家，難免會有1、2個房間不能看屋的情形。

周建行建議購屋族，因為升息、通膨、疫情、股市等大環境影響的緣故，部分買方轉為觀望，然而市場的不確定性也讓屋主售屋態度有些許變化，進而轉為觀望態度，有剛性需求的買方可依原定計畫多看、多評估，若是屋主真的不方便讓買方看屋，消費者也可選擇有數位看屋服務的房仲業者，透過線上賞屋多看先確認需求。

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