餐酒館女主理人勇奪台灣區首屆馬丁尼大賽冠軍

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台灣區馬丁尼大賽比賽過程先由選手自由發揮調製馬丁尼，再由評審出Vesper考題，最後從兩種調酒的口感、風味及參賽者的台風進行綜合評分。為了建立比賽的權威性及公正性，主辦單位特別請到三位台灣國際大師級的Bartender擔任評審，包括2016 DIAGEO World Class 臺灣冠軍世界第三調酒師、亞洲50大酒吧Bar Mood主理人吳盈憲（Nick Wu）等人。
今年才23歲的蔡斯樺（Alice）曾任職高雄數間著名酒吧的調酒師，目前擔任Bar Doorlight的主理人兼調酒師，這次以一個女性參賽者身分在強敵環伺下奪冠，她覺得相當意外，也感謝評審的肯定。透過這次比賽也讓大家知道，原來馬丁尼也有柔和的一面。
Alice說，決賽上台時手抖到不聽使喚，直到現場的觀眾們來到面前試飲，或許是因為一起乾杯喝Shot的緣故，心情才終於比較放鬆。最後一輪比的是Vesper，評審拿出兩支她沒喝過的酒當材料，她一臉茫然，就像菜鳥一樣舉起手在台上邊喝邊嗨，準備的時候更是像公園的阿北一樣拼命甩手，逗得底下的評審老師笑歪了腰。
Alice表示，即便全力以赴也從沒有停止自我懷疑，直到獲得冠軍那一刻，她才發現原來這條路不是短跑，而是一望無盡的馬拉松，而她很幸運的在身邊朋友們的幫助下走到了這裡，未來也要繼續和大家一起走下去。
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