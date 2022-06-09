NOW早報／台灣《蘋果新聞網》15億賣掉了！收購買家曝光

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台灣《蘋果》分公司法人代表的葉一堅在聲明中提到，台灣大量解僱法要在六十天前宣告，所以召開一級主管會議，指出「大部份的同事都可以轉移到新東家及安然留用，我也會和大家一齊留用去新東家，並擔任他們的榮譽主席」。
以下為《蘋果新聞網》聲明全文：
重重磨難、幾經風雨，台灣《蘋果》完成交接，《蘋果新聞網》將以更新穎、更亮眼的形式服務讀者。回首這1年，香港總公司面臨全球新聞史上前所未見的風暴，加上港蘋資金被凍結，以致台蘋金流斷鏈，這股媒體風暴，不僅驚詫，更是新聞史上絕無僅有。
今日，台灣《蘋果》創報精神領袖、也是台灣分公司法人代表的葉一堅先生，親自向大家表示，因為台灣大量解僱法要在六十天前宣告，所以召開一級主管會議。他說：「大部份的同事都可以轉移到新東家及安然留用，我也會和大家一齊留用去新東家，並擔任他們的榮譽主席。」至於新東家的主席及執行主席稍後公布。
回首19年前，2003年5月2日，台灣《蘋果日報》横空出世，以港式訓練的視角與論點，不同以往的編排方式成功聚焦，引領風騷新聞界十數年；隨著網路世代興起，《蘋果新聞網》應運而生，紙本與網路並駕齊驅，創造雙贏局面。然而這樣的盛況，隨著集團驟變，台灣《蘋果日報》不得已無奈停刊，紙網雙創的輝煌成了時光洪流裡一抹影子，只剩下《蘋果新聞網》憑藉曾創下每日平均2500萬點閱的紀錄，為《蘋果》這塊招牌點燈續命。
在巨大的艱困中，《蘋果》同仁仍忍耐著撐下去。《蘋果新聞網》有高達400萬人的註冊會員數，開啟訂閱先河、在新聞史上留下光榮一頁。《蘋果》注重影音呈現，2008年起即致力動畫與影片製作，口碑無數。而後臉書注重影片投放、直播興起，更證明《蘋果》洞燭機先，走在時代之前。
《蘋果》新聞的初心不能忘；永遠會為讀者發不平之聲、踢爆腐敗黑手、揭名流假面、撕社會黑幕。《蘋果》驍勇善戰的採訪團隊仍然努力跑獨家，永遠堅持24小時365天為你跑新聞！華麗轉身後的《蘋果》更注重數位新聞的科技發展再度發光，期待您繼續支持我們。
今日天氣／鋒面持續圍繞徘徊！西半部嚴防陣雨
中央氣象局今（9）日表示，今天鋒面仍在台灣附近徘徊，西半部會有陣雨或雷雨，並且易有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，低窪地區仍應防範積水或淹水，山區也請注意坍方、落石的風險；氣溫方面，今天北部及東北部舒適稍涼，低溫約22、23度，其他地方低溫24至26度，預測高溫在北部及宜、花約27、28度，其他地區可達30至32度。
7月初有望「開國門」？陳時中：規劃「3＋4」可能性最大
中央流行疫情指揮中心昨（8）日公布國內新增80223例COVID-19確定病例，分別為80195例本土個案及28例境外移入；另確診個案中新增159例死亡。疫情進入相對穩定高原期，有專家認為7月有機會開國門，交通部也透露觀光局已準備好出入境旅客指引。對此，發言人莊人祥表示邊境檢疫會以縮短天數為目標，指揮官陳時中則進一步指出，以「3＋4」為規劃的可能性最大，「0＋7」目前仍不考慮。
在防疫記者會上被問到何時可望「開國門」，陳時中先笑問媒體「開國門」的定義為何，媒體表示就是指邊境防疫措施的鬆綁，莊人祥則解釋目前防疫不以清零為目的，而是以減災為最主要目標，因此口罩仍要繼續戴好，而邊境防疫鬆綁則會以縮短檢疫天數為目標。
陳時中進一步說明，關於出入境觀光有部分人期待「0＋7」，也就是完全不用居隔而僅須7天自我管理，但陳時中直言也有「部分人不希望這樣」，因此目前不會採取「0＋7」，邊境檢疫鬆綁仍以規劃「3＋4」的可能性最大。至於開放時機，會先從商務開放，至於具體的時間點會否落在7月，則要觀察疫情發展狀況，依整體醫療能量與病房空床數來決定時程，但也不會等到疫情完全結束才開放。
替強尼戴普打贏官司！女律師升職了 「天價薪水」曝光
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）的毀謗官司纏訟多時，終於在日前強尼戴普勝訴，女方判賠男方1035萬美金（約台幣3億元），其中強尼戴普的律師卡蜜兒（Camille Vasquez）被視為最大功臣，近來卡蜜兒被爆出在2個月內升官，甚至有資格在年收入67億元律師所分紅。
成功翻身的強尼戴普如重獲新生，日前宣布會在7月時與好友Jeff Beck一起發行專輯，也因為這樁官司讓強尼戴普再度爆紅，走到哪都有粉絲追隨，因此最近流出一張強尼戴普為粉絲簽名，卻遭保鑣架走的照片，會被保鑣強制架走的原因，其實是為了不耽誤強尼戴普的下個行程，但也由此可知強尼戴普翻紅後的人氣之高。
除了強尼戴普本人受惠外，據外媒報導，強尼戴普的「聖光女律師」卡蜜兒，在官司中的亮眼表現，讓許多律師事務所爭相挖角，她所屬的Brown Rudnick律師事務所，在美國時間7日宣布卡蜜拉確定升官，從一般律師晉升成為公司合夥人只花了4年時間，Brown Rudnick律師事務所讚賞卡蜜拉：「卡蜜兒在強尼戴普審判期間的表現向全世界證明，她現在已經準備好邁出下一步了。我們為她感到自豪，並期待她在成為我們的合夥人之後，創造出更優秀的成就。」此外，根據《ETtoday》指出，Brown Rudnick律師事務所去年的總收入為2.2億美元（約台幣67億元），合夥人有百位之多，每位合夥人1年平均獲利高達130萬美元（約新台幣3800萬元），利潤豐厚。
網紅「離奇陳屍」蔣承縉豪宅中！檢警相驗疑有勒痕、瘀青
曾經捧紅蔡依林、蕭亞軒等大牌藝人的王牌經紀人蔣承縉，上月13日晚上，他邀請吳姓男網紅到家中小酌，不料隔天上午，卻發現吳男已離奇死亡，陳屍在臥室床上，檢警事後相驗後發現，吳男身上疑似有大面積瘀青，頸部也有勒痕，目前已解剖採集相關跡證，全案仍有待屍檢報告出爐後釐清。
據了解，上月13日晚上10時許，蔣承縉邀請吳男去他位於北市瑞安街的豪宅內飲酒，吳男喝醉後，蔣承縉便攙扶他到床上休息，豈料隔天上午11時許，蔣男見吳男仍未起床，前去查看才發現，吳男已全身冰冷，陳屍在床上，警消到場認定吳男已明顯死亡，遂轉交警方接手處理。
警方在現場有尋獲空酒瓶，但未發現違禁品與打鬥痕跡，初步排除他殺，吳母接獲通知到場，則哀痛表示「兒子身體健康，平常有健身運動習慣，怎麼會突然猝死暴斃？」，對於兒子突然逝世十分難以接受。
事後檢警相驗發現，吳男身體有大面積瘀青、頸部亦有疑似勒痕的傷口，且痕跡與屍體倒臥狀態並不相符，因此後續已採集死者尿液、血液及相關內臟組織，以判斷吳男是否有服藥，同時調閱蔣男豪宅監視器、雙方手機，釐清死因。對此，蔣承縉前天透過律師發出聲明指出，對於好友突然逝世感到悲痛，未來會配合檢警調查，一切交由司法機關處理。
面試官問「1到100有幾個9」？求職者全淘汰 她一句錄取
面試問題五花八門，不少企業藉由各種千奇百怪的問題，以此了解求職者能力或性格，成為錄取與否的關鍵之一。對此，中國大陸網路上瘋傳一道面試題型，某間大公司在面試最後一關，提出「從1到100中，有多少個『9』？」這道問題，許多求職者都因答錯而被淘汰，沒想到卻有位女子靠著一句話而被錄取。
根據陸媒《每日頭條》報導，某間大型公司開出職缺，吸引許多求職者前來應徵，到了面試最後一關時，面試官突然提出「從1到100中，有多少個『9』？」這道問題，其中第一位求職者迅速回應「10個！」但馬上遭到淘汰。第二位求職者則是算了一會，才說出「11個」這個答案，最終也火速被面試官淘汰；第三位求職者則選擇不作答，不滿地起身表示「你們公司的面試是讓我們來數數的嗎？浪費我的時間」，最後怒沖沖地離開現場。
最後一位是名剛出社會的年輕女子，她當場答出正解是「20個」！她緊接著解釋，1到89總共有9個9，90至98則有9個9，而99這個數字有2個9，因此總計有20個9。她的回答讓面試官馬上起身鼓掌，面試官表示「很多人以為這道題目很簡單，很容易就忽略十位數的9」，稱讚女子的個性相當細心，最終決定錄取她。（編輯：張嘉哲）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。