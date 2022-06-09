捷運牆壁「藏LINE貼紙」看攏無！真實用途曝　眾讚長知識

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貼文一出，網友紛紛回應「應該是要讓大家加LINE吧？但怎麼那麼高啊？」、「訊號加強接收器，形同住透天厝在遠端裝訊號接收分享器的相同方式吧？」、「你按按看會發生什麼事情啦XD」、「這個被我發現我一定會去按按看哈哈哈哈」、「好怪哈哈，整個跟捷運很不搭欸」、「上個月我才裝上去的哈哈哈」。
不過，也有內行人立刻解答「這個叫做Line beacon，是一種廣告發送的裝置，手機靠近範圍就會發送廣告給你喔」、「這是Line beacon啦，你靠近範圍內就會發送廣告，很多百貨公司都有這種東西」、「Line beacon，是透過LINE可以接收到店家或者車站內所發出的新商品或服務相關資訊、優惠券、特價資訊等情報的服務」、「之前有聽人家介紹過，是藍芽訊號發射裝置，有一些情報會直接推播給民眾，聽完真的長知識」。
而事實上，這個LINE的裝置正是所謂「Line beacon」，是一種運用藍芽訊號發射裝置，當使用者接近特定區域的時候，就可以發送LINE推播到有開啟藍芽用戶的手機內，隨著國人使用LINE的普及度越來越高，許多品牌看準「商圈」以及「捷運站」等人潮聚集的地方使用這種裝置，假設品牌行銷消費者目標是上班通勤族，那麼就會很適合在捷運站設置這種裝置，以期達到最高的行銷效益。（編輯：張嘉哲）