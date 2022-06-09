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長腿妹「丁字褲劈腿」投球！本尊神到了　IG尺度超出想像

▲近日，有網友貼出一張長腿妹穿著「丁字褲一字馬劈腿」的投球照，讓大批廣大男性眼睛為之一亮。（圖/爆廢公社）
▲近日，有網友貼出一張長腿妹穿著「丁字褲一字馬劈腿」的投球照，讓大批廣大男性眼睛為之一亮。（圖/爆廢公社）

編輯中心/綜合報導

2022-06-09 10:36:43

網路上非常容易挖掘到正妹素人，也經常因為一些奇特裝扮以及舉動，吸引到大批網友眼球，過往都有不同的正妹掀起熱議，本尊也都被神出。近日，就有網友貼出一張長腿妹穿著「丁字褲一字馬劈腿」的投球照，讓大批廣大男性眼睛為之一亮，直呼「這個球我看我先接」、「突然愛上當捕手的感覺」，而其本人的身分也被內行老司機給認出，引起討論。

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一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「請問一下這個是什麼投法？」只見貼出的照片，一名性感長腿辣妹除了穿著丁字褲性感火辣爆表之外，還以「驚天一字馬」展現出高難度的投球姿勢，搭配撫媚的眼神被捕捉到，可以說是相當吸眼球的絕世美照。

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▲一名正妹展現驚天「一字馬」投球的絕活，讓不少網友紛紛傻眼。（圖/爆廢公社）
貼文一出，不少網友紛紛回應「那個，我這場捕手先上場喔」、「擎天一柱的投法欸」、「夭壽勒！這個逆天長腿也太辣」、「哪一個棒球場啦？太好看了吧」、「突然愛上當捕手的感覺」、「這樣投球居然在這角度拍，到底會不會拍照」、「說真的，這動作難度很高，還穿高跟鞋，這女的有練過」、「太扯了＝＝第一次看過這種投球」、「好誇張啊，到底是怎樣可以站那麼穩啊，又那麼美」。

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▲網路流傳的一字馬投球照，其實是來自岡田サリオ過去曾經出過的寫真封面。（圖/岡田サリオ推特、爆廢公社）
而也有老司機認出該女身分，透露照片中女子為混血美女「岡田サリオ」，過去是一名寫真女優，現在已經轉型為女演員，該張照片其實並不是她真正在球場上穿著這樣所拍攝，而是網友利用岡田サリオ的寫真封面作品去背KUSO改版，由於太過火辣才會造成網路瘋傳，而岡田サリオ之所以會有這麼厲害的柔軟度，也是因為她從8歲就開始學習芭蕾舞，舉凡像是劈腿、一字馬這類型的動作對她來說都是輕而易舉。

而轉型之後，可以看到岡田サリオ也漸漸走甜美風，不像過往大露傲人的身材，但即便已經收山，但由於她最自豪自己的「國寶級美尻臀」，也還是會時常在IG上分享自己的健身日常以及美臀，甚至也有穿著火辣尺度的小黑褲，大露蜜桃臀逛超市的影片，展現出自己最美的地方，這次也因為網路瘋傳KUSO的一字馬投球照，意外引起台灣網友關注討論。（編輯：張嘉哲）

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▲混血美女「岡田サリオ」對自己的蜜桃臀相當自豪，經常在IG展現身材。（圖/岡田サリオ IG）

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