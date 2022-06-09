長腿妹「丁字褲劈腿」投球！本尊神到了　IG尺度超出想像

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，不少網友紛紛回應「那個，我這場捕手先上場喔」、「擎天一柱的投法欸」、「夭壽勒！這個逆天長腿也太辣」、「哪一個棒球場啦？太好看了吧」、「突然愛上當捕手的感覺」、「這樣投球居然在這角度拍，到底會不會拍照」、「說真的，這動作難度很高，還穿高跟鞋，這女的有練過」、「太扯了＝＝第一次看過這種投球」、「好誇張啊，到底是怎樣可以站那麼穩啊，又那麼美」。
而也有老司機認出該女身分，透露照片中女子為混血美女「岡田サリオ」，過去是一名寫真女優，現在已經轉型為女演員，該張照片其實並不是她真正在球場上穿著這樣所拍攝，而是網友利用岡田サリオ的寫真封面作品去背KUSO改版，由於太過火辣才會造成網路瘋傳，而岡田サリオ之所以會有這麼厲害的柔軟度，也是因為她從8歲就開始學習芭蕾舞，舉凡像是劈腿、一字馬這類型的動作對她來說都是輕而易舉。
而轉型之後，可以看到岡田サリオ也漸漸走甜美風，不像過往大露傲人的身材，但即便已經收山，但由於她最自豪自己的「國寶級美尻臀」，也還是會時常在IG上分享自己的健身日常以及美臀，甚至也有穿著火辣尺度的小黑褲，大露蜜桃臀逛超市的影片，展現出自己最美的地方，這次也因為網路瘋傳KUSO的一字馬投球照，意外引起台灣網友關注討論。（編輯：張嘉哲）