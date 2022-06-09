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看圖造句答「爺爺跳舞」錯了！網曝正確解答：扼殺想像力

▲小朋友看圖造句答「爺爺為了跳舞，所以很早起來」。（圖／取自《爆廢公社》）
▲小朋友看圖造句答「爺爺為了跳舞，所以很早起來」。（圖／取自《爆廢公社》）

編輯中心/綜合報導

2022-06-09 10:38:32

小朋友想像力豐富，在面對看圖造句時，可能會答出與成年人看法不同的語句。就有一名媽媽分享，小朋友在看圖完成造句時，答了「爺爺為了跳舞，所以很早起來」，但老師卻認為答案錯誤，讓網友相當不解，認為會「扼殺小朋友的想像力」。

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▲網友認為，太過制式化的答案，會扼殺小朋友的想像力。（示意圖／取自unsplash）
▲網友認為，太過制式化的答案，會扼殺小朋友的想像力。（示意圖／取自unsplash）
根據一名媽媽於《爆廢公社》貼出考題，請看圖完成造句「爺爺為了...，...」圖中有一名爺爺看似正在公園運動，因此小朋友答題「爺爺為了跳舞，所以很早起來」，卻被老師用紅筆將答案圈了起來，讓媽媽相當不解「小孩說爺爺就是在跳舞啊，老師覺得答案不ok」。

有網友則曝光自家小孩同題目的正確解，「爺爺為了身體健康，所以到公園打太極拳」；但不少人認為，「抹殺小孩的想像力」、「你爺爺不會跳舞，我深感遺憾，但是這不能改變我爺爺會跳舞的事實啊」、「句子沒問題啊！可惡，太限制小孩的想像力了」。

對此有網友指出，「正解可能是『為了』後面要加名詞，但說實話，原句我會給對，只是會跟孩子說怎麼寫會更好。畢竟看考卷應該是國小3年級以下的孩子，『跳舞』、『運動』要視作動詞，高年級以後才會學把動詞當作名詞的轉品修辭，例如「球類運動」那就會視為名詞」。

但原PO後續也補充，老師只將答案用紅筆圈起，而非打上叉叉，應該是想告訴小朋友，可以尋求更好的句子。（編輯：鍾怡婷）

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