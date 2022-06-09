維力炸醬麵加蛋算外行！老饕抖「上癮吃法」：泡麵界極品
泡麵已成為現代人最方便的飲食選擇之一，便宜、省時等特性，無論放在三餐或宵夜都相當適合，而台灣泡麵選擇種類多元，其中老字號的「維力炸醬麵」也擄獲不少老饕的胃，因此除了一般的乾拌料理方式外，也有人分享特別的吃法，引發廣大迴響。
一名網友在影音平台Tik Tok發布標題為「有人也像我這樣煮維力炸醬麵嗎？」的影片，表示日前因為端午連假的原因，幾乎天天都吃粽子，已經吃到怕了，於是這幾天想換換新口味時，就將家中的維力炸醬麵拿出來料理，不過料理方式並非單純只是加入醬包的乾拌方式。
影片中，原PO先打開兩包炸醬面後，放入1.5包進熱鍋煮，取出後便加入醬包，接下來他取出雞蛋，將外殼剝開後取出蛋黃，直接放入碗中和炸醬麵一同攪拌，而旁邊剩餘的蛋白，則和原本附贈的湯包共同丟回熱鍋中，變成一碗蛋花湯。
影片曝光後，網友們紛紛回應「麵加生蛋黃好特別」、「原來有這種吃法！晚點試試」、「+1，但建議先把蛋放在碗裡、麵撈起來時熱氣還會稍微讓蛋花微煮熟」、「很懂吃耶，學到新吃法」；此外，針對原PO的煮法，不少人也留言延伸「我都半熟蛋下去攪拌，再加花生醬才叫讚」、「這樣煮可以加花生醬，根本極品」、「可以試試看加花生醬，會有點像麻醬麵的感覺」、「再加花生醬！大大升級」。（編輯：張志浩）