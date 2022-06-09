神準心測！1圖秒知下半年「金錢運」　選這張快去買彩券

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A、黃綠寶石
B、粉紫流沙
C、緩慢金箔
Ｄ、瑰紅漩渦
-選好看答案-
答案A、黃綠寶石
宅經濟
現在在疫情肆虐之下，你也嗅到一絲商機，在人們不方便出門的情況下，除了在家看電視，就是手機、電腦不離手了，想要抓住商機，就可以從時下最流行的「電商」出發，不需要開店成本，不需囤貨就可以輕鬆上手。聰明如你已經知道這是個商機，相信你腦中也有一點盤算，建議先挑選自己有興趣（喜歡吃）的商品開始販售，試著錄制視頻，說學逗唱一番，學著推薦商品，漸漸累積一小群自己的忠實顧客，閒暇之餘消磨時間之外，也抓住這波宅經濟。
答案B、粉紫流沙
偏財運
下半年受到好運之神的眷顧，偏財運算是很不錯的，多是意料之外的金錢，像是長輩看到久違的你給你零花錢丶朋友找你一起投資，誤打誤撞就賺進分紅，抱著「試試看」而買的彩票也都能幸運中獎，過去被老天爺忽視了這麼多年，這次總算一次爆發了。總之，這些錢財來得突然，你無須太費力，就可以生活無憂，令人羨慕。下半年你有很強的偏財運氣，手氣運氣特好，無論是網路商城、街邊坊間的抽獎集點活動，請你都不要錯過。
答案C、緩慢金箔
買基金
如果你有存錢的習慣恭喜你，這個賺錢方法對你來說應該是非常輕鬆、無負擔，只要每個月分配一部分的錢買基金，這是最一步一腳印的賺錢方法，雖然不能一夜致富，但是總比錢存在銀行，利息少得可憐，毫無進展得好。一段時間下來你會發現，錢滾錢的威力比你想得更多、更好，尤其是2022下半年，許多資產價格都有大幅下修，可以做點功課準備入場。如果平時沒有存錢習慣的你，可以利用這次下定決心，為自己的未來鋪路，相信對你只有好處沒有壞處喔。
答案Ｄ、瑰紅漩渦
小攤販
疫情肆虐之下，大家都想出門透氣片刻，下半年因此吹起一陣擺地攤的風潮，你可以思考一下自己有什麼樣的第二專長，像是拼布工藝、手作小西點、飾品創作等等，或是先市場調查一下，住家附近如果要擺攤，消費族群是哪些人？他們會想買什麼？然後先在假日試試水溫，如果反饋不錯，再加長販售天數。這樣可以做自己有興趣的事，又可以賺到額外的錢，是不是很開心呢。（編輯：郭佩蓉）
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