COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

好市多暗藏「必賺秘訣」！前員工爆料：讓你多花好幾千元

▲有前員工爆料，消費者走出大門前，至少會多花好幾千元的費用。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲有前員工爆料，消費者走出大門前，至少會多花好幾千元的費用。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-09 13:25:45

美式賣場好市多Costco，在全球都非常受到歡迎，也讓許多民眾不知不覺就買了超多東西回家。對此，國外就有前員工爆料，好市多的銷售秘訣，不僅讓消費者多花幾千塊買了原本沒有要買的東西，而且還不小心就買到即將打折的商品，錯失良機。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據英國媒體《太陽報》報導，一名曾在好市多擔任結帳人員的女員工，日前接受英國《第五頻道》訪問指出，其實好市多會透過各種心理戰，來推使民眾消費購物清單上「沒列出的東西」，她說在和客人閒聊的結果得出，每位消費者至少會多買100英鎊（約台幣3700元）才離開賣場大門。

此外，她還透露，雖然好市多的確有些東西具有很高的CP值，但也有商品根本就沒價格標示出的價值。報導指出，好市多會透過會員制，讓賣場營造出獨一獨二的感覺，讓民眾可以在好市多買到很多在別地方買不到，而且又便宜的品牌商品。

▲近日網路曝光一段民眾以好市多賣場推車玩樂的影片，不只男子違反規定坐在推車內，連人帶車被另外兩人用力推出，放任推車直接衝向前方撞上貨架，引發眾怒遭到網友撻罰。《NOWnews今日新聞》記者求證好市多，業者聲明回應「影片行為是絕對不可取」，表示會加強控管，「若會員看到也請立即告知，我們會立刻派人處理」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲有專家表示，其實好市多在動線上下了很多功夫，來吸引民眾把東西放入購物車裡面。（圖／記者蕭涵云攝）
有位從事蛋糕業務的好市多會員則建議，消費者要妥善計畫好購物清單再到好市多，不然一昧的來回逛街，根本是在浪費時間，而且她更分析，好市多在每一條通道的擺放，像在吶喊一樣，很容易就吸引到消費者，「人們常常很容易會被衝動的購買著迷。」她還分享，自己會在採買的同時上網查價，確保她只買到真正的便宜貨。

零售專家米雅（Miya Knights）也補充，其實好市多裡面的牛奶、麵包、衛生紙等食物或民生必需品會擺在最後面，讓大型商品擺在前面，用來分散消費者的注意力，「為了讓你帶著，本來就沒有要買的東西走出去。」她舉例，像是在尋找食物的過程中，轉個彎就發現打折的內衣褲，「對耶，我確實需要內褲」，然後就被丟進購物車裡了。

米雅提醒好市多的消費者們，下次在賣場可以多多注意標價末尾，通常會有「編碼線索」可能發現到該商品是否有打折的空間，很可能未來會降低價格。不過，她也提醒，通常打折的商品，可能是最後剩下的庫存。（編輯：詹鎰睿）

好市多加油藏「虧大陷阱」！苦主曬中計下場：滿滿的出來

好市多烤雞「隱藏秘密」發現了！會員誤會超久：根本划算

一蘭拉麵廁所驚見「瀑布衛生紙」！全場笑瘋：不怕你用光

28歲就退休！288萬YTR宣布當老闆　「狂開50間店」賣漢堡

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
若解封出國你最想飛哪呢？

若解封出國你最想飛哪呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀