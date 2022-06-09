好市多暗藏「必賺秘訣」！前員工爆料：讓你多花好幾千元

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此外，她還透露，雖然好市多的確有些東西具有很高的CP值，但也有商品根本就沒價格標示出的價值。報導指出，好市多會透過會員制，讓賣場營造出獨一獨二的感覺，讓民眾可以在好市多買到很多在別地方買不到，而且又便宜的品牌商品。
有位從事蛋糕業務的好市多會員則建議，消費者要妥善計畫好購物清單再到好市多，不然一昧的來回逛街，根本是在浪費時間，而且她更分析，好市多在每一條通道的擺放，像在吶喊一樣，很容易就吸引到消費者，「人們常常很容易會被衝動的購買著迷。」她還分享，自己會在採買的同時上網查價，確保她只買到真正的便宜貨。
零售專家米雅（Miya Knights）也補充，其實好市多裡面的牛奶、麵包、衛生紙等食物或民生必需品會擺在最後面，讓大型商品擺在前面，用來分散消費者的注意力，「為了讓你帶著，本來就沒有要買的東西走出去。」她舉例，像是在尋找食物的過程中，轉個彎就發現打折的內衣褲，「對耶，我確實需要內褲」，然後就被丟進購物車裡了。
米雅提醒好市多的消費者們，下次在賣場可以多多注意標價末尾，通常會有「編碼線索」可能發現到該商品是否有打折的空間，很可能未來會降低價格。不過，她也提醒，通常打折的商品，可能是最後剩下的庫存。（編輯：詹鎰睿）