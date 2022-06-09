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IG又有新功能了！老用戶卻酸「3大敗筆」：改掉比較實在

▲有網友發現IG又有新功能了，豈料貼文一出，底下留言卻幾乎都是抱怨連連。（示意圖／Pixabay）
▲有網友發現IG又有新功能了，豈料貼文一出，底下留言卻幾乎都是抱怨連連。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-09 13:51:45

現如今年輕人已不太使用臉書，多數人都在用IG（Instagram）、抖音（TikTok）等APP；對此，就有網友發現IG又有新功能了，除了限時動態變30秒，以前只有臉書可以置頂貼文，現在IG也可以了；豈料貼文一出，底下留言卻幾乎都是抱怨，網友們認為IG友「3大敗筆」，讓人覺得越來越難用。

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該名網友在社群平台《Dcard》上以「IG又有新功能啦」為題發文，表示剛剛發現IG又有突如其來的更新，例如限時一則變30秒，貼文可以置頂，顯示在個人頁面的最上面，「我覺得好酷」。

而針對「限時動態」變成30秒的新功能，有些網友好奇要到哪裡設定，對此，原PO也在留言處回應「我沒有特別設定欸，他突然就跑出來一個通知可以錄30秒，可以放跳舞影片真的很方便，沒有跳出來可能要再等等」。

▲有網友發現IG又有新功能了，豈料貼文一出，底下留言卻幾乎都是抱怨連連。(圖／取自Pixabay）
▲有網友發現IG又有新功能了，豈料貼文一出，底下留言卻幾乎都是抱怨連連。（示意圖／取自Pixabay）
不過比起IG推出新功能，網友們則是抱怨IG三大功能分別是「Reels」、「廣告多」和「貼文介面」，「還是覺得把抖音模式改掉比較實在==」、「逐漸抖音化」、「以前都在看哏圖，現在一堆Reels」、「廣告越來越多，煩死」、「新的貼文介面真的超醜、超難滑，一點都不想看貼文」、「比較希望他們可以先把貼文介面變回原樣，已經被改快一個月了，真的醜==」。（編輯：郭佩蓉）

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