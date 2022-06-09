啦啦隊正妹「跳到噴裝」！火辣身材炸出 邪惡視角網暴動
運動產業的啦啦隊近年成為各界矚目的對象，不只帶動比賽場邊的氣氛，場外話題各式不斷，而國內中華職棒隊伍味全龍上週舉辦女孩活動主題日，啦啦隊員們換上粉紅色隊服在場邊應援，抓住不少人的眼球，其中去年剛加入的正妹「星岑」也在個人社群分享，自己跳到「噴裝」的畫面，引起討論。
味全龍上週在天母棒球場舉辦女孩主題活動，將球場設施、球衣啦啦隊服都加入粉色元素，對此「小龍女」的隊員星岑也在IG連續分享2篇應援日常，其中一張自拍照可見，她穿上粉色應援球衣、曬出內搭的白色緊身衣、並對鏡頭可愛的吐舌，迷人的氣質和姣好的身材，讓許多粉絲大飽眼福。
不僅如此，星岑也分享自己跳舞跳到「噴裝」的畫面，只見影片中她應援到一半，因為腳下的鞋子太大雙，在準備往前跳時直接「人鞋分離」，不過她臨危不亂，迅速套回後繼續回到位置上，雖然場面有些尷尬，但敬業的表現也被網友們讚翻，她本人也自嘲「鞋子掉了⋯那就微笑吧襪子的部分還好是笑臉～沒有破洞」。
事實上，星岑在去年才剛踏入啦啦隊行列，加入後人氣也越來越高，目前IG已有5.4萬人追蹤，平常除了應援日常外，也喜愛分享自己的生活，並有經營直播，這次女孩主題日的分享引起話題，網友也紛紛留言「鞋子掉了還可以臨危不亂太強了」、「太甜美了啦，怎麼受得了」、「露出來的微笑襪子超吸睛」、「下次跟選手借球棒防滑劑噴一噴」。（編輯：張志浩）