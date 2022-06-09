家長注意！兒童染疫後六週內恐併發MIS-C 6大常見症狀曝
中央流行疫情指揮中心表示，今（9）日本土個案中，有575例中重症個案，其中1名5歲男童，為先前已揭露的第二例MIS-C（兒童多系統發炎症候群）個案，他在染疫康復後，一個月內因連續7天發燒至40度而再次就醫，醫療應變組副組長羅一鈞說，這例小朋友確診後合併症狀來看，六項常見症狀就有符合四項，分別是腹痛、腹瀉、嘔吐、眼睛充血，這是初期可以辨認的。
針對該起第二例併發MIS-C兒童個案，羅一鈞指出，這位小朋友確診後第四週開始出現持續發燒，合併症狀來講，他在MIS-C常見症狀中，六大症狀有四項符合，分別是腹痛、腹瀉、嘔吐、眼睛充血，因此這些症狀可以做為初期去辨認的依據，籲請家長在兒童解隔後也要注意是否有併發相關症狀。此外，這例個案也有影響到心臟部分，因此診斷要件第三點也會注意心臟，像是是否有心包膜炎、瓣膜炎、冠狀動脈異常。
羅一鈞說，案例當中有照超音波，發生冠狀動脈擴大情形，幸經過醫師診治跟治療有順利好轉康復，所以即時辨認、即時就醫是很重要的過程。
羅一鈞提到，根據各國多項研究報告指出，接種至少一劑疫苗，可降低MIS-C發生率達到９0%以上，家長也要特別注意，要確認小朋友確診後六周內相關症狀，還沒確診就盡快去打疫苗，五歲以上都可以打，來降低後續確診出現嚴重MIS-C風險。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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