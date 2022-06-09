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《惡靈古堡4重製》女角爆紅！本人找到了　甜到玩家暴動

▲《惡靈古堡4重製版》即將推出，結果玩家都在討論角色艾希莉，結果臉蛋模組的本人親自證實「就是我！」掀起暴動。（圖／PlayStation YouTube、Ella Freya IG）
▲《惡靈古堡4重製版》即將推出，結果玩家都在討論角色艾希莉，結果臉蛋模組的本人親自證實「就是我！」掀起暴動。（圖／PlayStation YouTube、Ella Freya IG）

編輯中心/綜合報導

2022-06-09 15:53:46

日本電玩大廠《CAPCOM》（台譯：卡普空），日前宣布經典遊戲大作《惡靈古堡4重製版》即將推出，引起不少老玩家關注期待，不僅畫面質感大提升，就連內容都更加豐富，自由度超高。結果近幾天的話題通通圍繞在需要被營救的總統女兒艾希莉身上，其臉蛋模組竟然是來自荷蘭的正妹模特兒，造成不小的轟動。

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卡普空3日在直播節目上對外公布《惡靈古堡》系列最新重製作品《惡靈古堡4重製版》將在2023年3月24日於PlayStation 5、Steam、XBOXSeries X|S等平台推出，並釋出發表預告片。

結果向來被視為拖累主角，譽有「礙事莉」的女角艾希莉，也因為重製的關係，臉蛋質感大大提升，而臉蛋模組的本人竟然是一名荷蘭籍的正妹模特兒Ella Freya，她在遊戲消息公布當天就發文證實是她本人。

▲惡靈古堡4重製版，艾希莉模樣。（圖／PlayStation YouTube、Ella Freya IG）
▲這位來自荷蘭的正妹模特兒，身材臉蛋超級夢幻，就像二次元走出來的一樣，更讓粉絲期待這部遊戲作品。（圖／PlayStation YouTube、Ella Freya IG）
Ella Freya更在興奮的在文中表示，當時她觀看影片時就快要哭了出來，也打從心底謝謝大家支持，也很開心能加入《惡靈古堡》的大家庭，貼文也湧入上萬人給予鼓勵和打氣。

據了解，《惡靈古堡4》於2005年發行，同時也是該系列第4部作品，當時就採用全3D的第三人稱操作，自由度極高，可說是非常重要的作品，2007年更推出Will的版本，搭配著體感以及豐富的內容，結果大受好評。（編輯：詹鎰睿）


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