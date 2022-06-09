全聯驚遇「傳說級蔬菜」沒買！真實吃法曝 婆媽後悔錯過
台灣種植的蔬菜種類非常多，而在超市當中也經常可以看到一些來自國外以及不同產地的蔬菜，或多或少也是有自己沒看過或者沒嘗試過的種類。近日，就有網友分享自己去逛全聯時，意外看到「傳說中的芝麻葉」，於是就趕緊放入購物籃帶回家，沒想到分享真實吃法之後，讓不少網友直呼「上次看到一堆沒買，原來這個這麼好吃的嗎？」、「原來是這樣吃....上次不知道吃法錯過了QQ」引起討論。
一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「第一次去逛全聯看到傳說中的芝麻葉！而且還正好在特價59元！這個吃法就是將豬五花加上泡菜放在芝麻葉上，真的是療癒身心！」原來這款菜葉類的蔬菜就是所謂的「芝麻葉」，一般又稱為是火箭菜，和花椰菜、羽衣甘藍屬於同一個家族，因富有豐富的維生素K可以照顧骨骼，富含纖維和抗氧化劑，同時含有豐富的硫代葡萄糖苷，也被認為是對抗癌細胞的關鍵植物營養素，在韓國餐廳當中或者韓國綜藝節目時，我們經常都可以見到，只不過台灣人較少食用。
貼文一出，不少網友紛紛回應「芝麻葉配豬五花包起來吃！超級好吃的啊」、「如果有在看韓國節目都知道韓國人都會種很多不同種類的生菜，這種就是其中之一」、「芝麻葉在韓國超夯的，那天也是看到特價馬上就買，好好吃」、「芝麻葉其實台灣人吃不太習慣啦，價格也不便宜」、「為什麼你是59元的啦！我上次買一包95QQ」、「雖然很好吃，但有點太貴，一包沒有幾片CP值不高」、「每次看到韓國直播吃主再吃就覺得好好吃，結果買了芝麻葉真心覺得吃不習慣，還是喜歡美生菜」。
不過也有不少婆媽崩潰表示「太幸運了吧＝＝我怎麼找都找不到」、「上次看到一堆沒買，原來這個這麼好吃的嗎？」、「原來這是這樣吃，上次不知道吃法沒買，想說葉子是要怎麼吃...原來是傳說級的聖物」、「上次錯過+1那時候不懂吃法」、「吃都別人在吃...根本買不到」、「好幸運，我去全聯都看不到」、「我也曾經跑好幾間找它，始終找不到它」、「後悔錯過了，原來這這麼搶手....下次再找找看有沒有」。顯然這款芝麻葉非常搶手，只不過因不是台灣人常食用的葉菜食物，好不好吃還是看個人。（編輯：張嘉哲）