COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

全聯驚遇「傳說級蔬菜」沒買！真實吃法曝　婆媽後悔錯過

▲網友分享自己去逛全聯時，意外看到「傳說中的芝麻葉」，於是就趕緊放入購物籃帶回家，分享吃法後引發廣大迴響。（圖/我愛全聯好物老實說）
▲網友分享自己去逛全聯時，意外看到「傳說中的芝麻葉」，於是就趕緊放入購物籃帶回家，分享吃法後引發廣大迴響。（圖/我愛全聯好物老實說）

編輯中心/綜合報導

2022-06-09 16:08:33

台灣種植的蔬菜種類非常多，而在超市當中也經常可以看到一些來自國外以及不同產地的蔬菜，或多或少也是有自己沒看過或者沒嘗試過的種類。近日，就有網友分享自己去逛全聯時，意外看到「傳說中的芝麻葉」，於是就趕緊放入購物籃帶回家，沒想到分享真實吃法之後，讓不少網友直呼「上次看到一堆沒買，原來這個這麼好吃的嗎？」、「原來是這樣吃....上次不知道吃法錯過了QQ」引起討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「第一次去逛全聯看到傳說中的芝麻葉！而且還正好在特價59元！這個吃法就是將豬五花加上泡菜放在芝麻葉上，真的是療癒身心！」原來這款菜葉類的蔬菜就是所謂的「芝麻葉」，一般又稱為是火箭菜，和花椰菜、羽衣甘藍屬於同一個家族，因富有豐富的維生素K可以照顧骨骼，富含纖維和抗氧化劑，同時含有豐富的硫代葡萄糖苷，也被認為是對抗癌細胞的關鍵植物營養素，在韓國餐廳當中或者韓國綜藝節目時，我們經常都可以見到，只不過台灣人較少食用。

▲
▲網友逛全聯驚遇傳說級蔬菜「芝麻葉」，搭配豬五花來吃，非常好吃。（圖/我愛全聯好物老實說）
貼文一出，不少網友紛紛回應「芝麻葉配豬五花包起來吃！超級好吃的啊」、「如果有在看韓國節目都知道韓國人都會種很多不同種類的生菜，這種就是其中之一」、「芝麻葉在韓國超夯的，那天也是看到特價馬上就買，好好吃」、「芝麻葉其實台灣人吃不太習慣啦，價格也不便宜」、「為什麼你是59元的啦！我上次買一包95QQ」、「雖然很好吃，但有點太貴，一包沒有幾片CP值不高」、「每次看到韓國直播吃主再吃就覺得好好吃，結果買了芝麻葉真心覺得吃不習慣，還是喜歡美生菜」。

不過也有不少婆媽崩潰表示「太幸運了吧＝＝我怎麼找都找不到」、「上次看到一堆沒買，原來這個這麼好吃的嗎？」、「原來這是這樣吃，上次不知道吃法沒買，想說葉子是要怎麼吃...原來是傳說級的聖物」、「上次錯過+1那時候不懂吃法」、「吃都別人在吃...根本買不到」、「好幸運，我去全聯都看不到」、「我也曾經跑好幾間找它，始終找不到它」、「後悔錯過了，原來這這麼搶手....下次再找找看有沒有」。顯然這款芝麻葉非常搶手，只不過因不是台灣人常食用的葉菜食物，好不好吃還是看個人。（編輯：張嘉哲）

▲
▲沒打折過的芝麻葉售價其實偏高，也有不少網友指出「台灣人很多會吃不習慣」，要包肉還是生菜比較適合。（圖/我愛全聯好物老實說）

阿婆賣整包「神秘菜」她困惑！老饕嗨讚極品：配肉超清甜

青椒不想當配菜！奶奶「一招」香甜又脆口：直接吃超滿足

台灣害人絕望的泡麵？老饕抖「神級3碗」：沒人比它無情

北海鱈魚香絲「正確吃法」曝光！老饕全愣：根本吃錯45年

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
若解封出國你最想飛哪呢？

若解封出國你最想飛哪呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀