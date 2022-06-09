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全聯小編一句識破「16個都市傳說」！眾人驚呆：無法反駁

▲全聯小編這次製作16縣市「都市迷思傳奇」哏圖，只憑一句話就能證明是「假當地人」，左圖為假新竹人，右圖為假台北人。（圖／翻攝自全聯福利中心臉書粉專）
▲全聯小編這次製作16縣市「都市迷思傳奇」哏圖，只憑一句話就能證明是「假當地人」，左圖為假新竹人，右圖為假台北人。（圖／翻攝自全聯福利中心臉書粉專）

編輯中心/綜合報導

2022-06-09 16:26:442022-06-09 17:07:50

全聯福利中心是不少婆媽買菜的愛地；此外，全聯臉書粉專的小編也相當有才，除了日前報稅季分享「土豪的豪奢食記」神級文案掀起熱議，這次特別製作16縣市「都市迷思傳奇」哏圖，只憑一句話就能證明是「假當地人」，貼文一出，立刻掀起熱議。

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全聯福利中心臉書粉專今（9）日貼出16張各縣市的哏圖，以台北人來說，「我搭電梯都主動關心鄰居」，結果被打臉「假台北人，下去領500」，可見對於大部分北漂民眾來說，台北人通常都比較冷漠。

接著則是基隆，背景明明是「下大雨」的景象，豈料這位假基隆人卻說「住這裡30年了，衣服曬陽台，一小時內保證乾」，也被打臉「假基隆人，下去領500」；再來是「中壢」，「我沒跟你分中壢人桃園人啦，我就桃園人啊」，也被打臉「假中壢人，下去領500」。

▲全聯小編製作16縣市「都市迷思傳奇」哏圖，左圖為假臺南人，右圖為假中壢人。（圖／翻攝自全聯福利中心臉書粉專）
▲全聯小編製作16縣市「都市迷思傳奇」哏圖，左圖為假臺南人，右圖為假中壢人。（圖／翻攝自全聯福利中心臉書粉專）
此外還有「新竹」，「我覺得百貨公司沒什麼好逛的」，同樣被打臉「假新竹人，下去領500」；而「宜蘭」則是「哎唷～一手騎腳踏車一手撐傘誰會啊」，也被打臉「假宜蘭人」，接著還有花蓮、台東、南投、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄和屏東等都市傳說。

▲全聯小編製作16縣市「都市迷思傳奇」哏圖，左圖為假花蓮人，右圖為假屏東人。（圖／翻攝自全聯福利中心臉書粉專）
▲全聯小編製作16縣市「都市迷思傳奇」哏圖，左圖為假花蓮人，右圖為假屏東人。（圖／翻攝自全聯福利中心臉書粉專）
超強哏圖曝光後，立刻掀起熱議，「居然可以讓各個縣市的人都無法反駁，小編太強了！老闆記得加薪啊！」、「小編無敵強！」、「老闆給小編加薪！」、「新北人表示嚴正抗議，為什麼沒有新北」、「好有趣呀」、「只能跪著看完這系列」、「全聯行銷真的是我看過史上最強沒有之一」、「小編是台灣通，我住中壢我驕傲」、「這廣告有用心」。（編輯：郭佩蓉）

▲全聯小編製作16縣市「都市迷思傳奇」哏圖，左圖為假宜蘭人，右圖為假台中人。（圖／翻攝自全聯福利中心臉書粉專）
▲全聯小編製作16縣市「都市迷思傳奇」哏圖，左圖為假宜蘭人，右圖為假台中人。（圖／翻攝自全聯福利中心臉書粉專）
▲全聯小編製作16縣市「都市迷思傳奇」哏圖，左圖為假嘉義人，右圖為假南投人。（圖／翻攝自全聯福利中心臉書粉專）
▲全聯小編製作16縣市「都市迷思傳奇」哏圖，左圖為假嘉義人，右圖為假南投人。（圖／翻攝自全聯福利中心臉書粉專）
▲全聯小編製作16縣市「都市迷思傳奇」哏圖，左圖為台東人，右圖為假彰化人。（圖／翻攝自全聯福利中心臉書粉專）
▲全聯小編製作16縣市「都市迷思傳奇」哏圖，左圖為假台東人，右圖為假彰化人。（圖／翻攝自全聯福利中心臉書粉專）
▲全聯小編製作16縣市「都市迷思傳奇」哏圖，左圖為基隆人，右圖為假苗栗人。（圖／翻攝自全聯福利中心臉書粉專）
▲全聯小編製作16縣市「都市迷思傳奇」哏圖，左圖為假基隆人，右圖為假苗栗人。（圖／翻攝自全聯福利中心臉書粉專）
▲全聯小編製作16縣市「都市迷思傳奇」哏圖，左圖為雲林人，右圖為假高雄人。（圖／翻攝自全聯福利中心臉書粉專）
▲全聯小編製作16縣市「都市迷思傳奇」哏圖，左圖為假雲林人，右圖為假高雄人。（圖／翻攝自全聯福利中心臉書粉專）


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