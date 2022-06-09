好市多遇「詭異男子」！神情緊張狂講電話 背後原因跪了
知名美式賣場好市多（Costco）深受國人喜愛，除了商場內產品多元外，時不時推出的降價優惠也都能吸引相當多民眾瘋搶，近日一名網友就分享，他在好市多時總是會精神慌亂，還要邊講電話邊購物，每次都把自己搞得緊張兮兮，原因曝光後掀起熱議。
一名男網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文說道「如果你在好市多看見一名男子，購物時神情慌張，用急促的口吻講電話，那個人87%是我」，他解釋，自己常常邊購物邊用手機和老婆對話，妻子會不斷提醒該買的品項，還會不斷增加。
原PO舉例，老婆會在通話中急喊「蘇打粉有折價，這一定要買，很重要」，掛下電話後又馬上打來提醒「蘑菇飯，最近的新品，也買一盒回來，很重要」，到後來原PO索不掛電話了，因為有預感還會再接Ｎ遍，果不其然老婆又開口「奶茶和黃抹布需要補貨，很重要」；於是不知不覺中，推車內「很重要」的商品就越來越多，原PO自嘲「哪次來好市多，不是滿載而歸的回家，安太座安好安滿，路人一定覺得我很忙」。
原PO生動的文章曝光後，一天內已近2萬人按讚，並紛紛湧入留言區「很懂生存的真男人」、「好市多真的太可怕！每次都一轉眼就搬」、「我不敢交代隊友買東西，因為買回來的有很大機率是錯的」、「如果在賣場看到一個先生一直拍照傳訊息，他不是商業間諜，應該87%是我老公」、「我打電話是去阻止老婆亂買的」、「果真別人的老公...不會讓人失望」、「能這麼有耐心不生氣的老公值得稱讚」。（編輯：張志浩）