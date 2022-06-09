牆壁爽貼泡棉「一撕瞬間變地獄」！行家傳授神招：還有救
不少人為了房間的設計或美觀，會在牆壁上黏貼特殊壁紙，希望能打造出讓自己滿意的小空間。不過，就有一名網友血淚苦勸不要買泡棉壁紙，隨即分享慘痛後果，而引來許多苦主紛紛淚喊「真的很後悔！」
原PO於Dcard上分享慘痛經歷，表示某天心血來潮，手癢將房間牆壁上所貼的泡棉壁紙撕下來，本以為撕下來後能讓房間煥然一新，但這一撕卻讓牆壁留下許多殘膠，看起來相當不美觀，讓他崩潰直呼「在線詢問答案，上網查說買除膠的已經嘗試過還買了鐵板燒的鏟子，救命啊..！」甚至以過來人身分勸戒「真的不要買！！」
貼文一出，就馬上釣出不少苦主們留言，「這個東西又假又災難」、「我最近也是把房間這種3D壁紙撕掉⋯真的很難撕但用吹風機加熱吹一吹就很容易撕下來了，雖然還是有殘膠但真的比直接撕下來還少」、「苦主+1，拔了一小塊就放棄了，真的很後悔貼！」、「苦主+1，但現在還沒有要清除它」。
其中也有行家提出解方，指出「還有救，去買除膠噴霧，我就是用那個除這個臭泡綿磁磚，用很久可是真的除得掉」、「不能用鐵板燒的鏟子，要去油漆行買刮刀，有分軟硬」、「我們家是做房東的，這種殘膠最土炮的方式是拿砂輪機用磨的，記得帶口罩、護目鏡，上批土用平之後再上油漆」。（編輯：陳雅雲）