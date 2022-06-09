6月「破財警報」響起！四星座上榜單　第1名慘遇小人詐騙

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第四名、天蠍座
六月對天蠍來講，就是各種繳費的月份，水電丶房租丶停車費丶卡費丶貸款丶外債丶稅等，一下全累積到這個月，才剛領到薪資，馬上又要拿去繳費，最近天氣熱，該不該開空調都讓你很糾結，甚至還有因為來不及繳清而產生滯納金，真的讓你大嘆本月又是口袋空空的月份。
第三名、獅子座
六月獅子要小心太過貪心的問題，土星在你的第七宮逆行，你可能會為了想快速進財，而進行高風險投資丶或是高額的儲蓄定存，但卻忽略了自己財力尚且不足，反而讓你需要額外借錢來支付高額投資。或是看上了現在最流行的精品丶化妝護膚品，為了購買反而讓自己連續好幾個月都吃土度日。提醒你，有多少金錢，就做多少事，任何事不要超出自己的能力範圍。
第二名、白羊座
白羊在六月的開銷突然大幅增加，自己花費不算，還要特別注意被別人借錢。這個月不知為何，總有莫名其妙的人想跟你借錢，就連平常不怎麼聯絡的朋友、同事都對你的錢包打主意，讓你想拒絕，但又不知該如何開口。另外你也會遇到需要拿錢去幫忙身邊兄弟姐妹丶父母丶閨蜜的情形，像是有人過生日花大錢送禮丶或是有喜事而需包紅包等，總之是讓你既開心，但心底又為錢包哭泣的好事。
第一名、魔羯座
魔羯在六月財運並不佳，因為土星正在你的財帛宮逆行，一定要提防飛來橫禍的破財狀況。這個月你很容易碰上小人詐騙，或是因無法推拒的人情而買下高金額的商品、投資；另外也很可能因粗心而掉了錢包丶手機丶信用卡而破財。建議你在本月份心要硬一點，不要輕易相信別人，錢包丶手機等貴重物品也要小心保管，網路消費也要小心遇到詐騙的可能。（編輯：潘毅）
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