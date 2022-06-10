COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

波特王不忍了！公開對話「揭前公司3惡行」：差點被消失

▲百萬網紅波特王近日與前經紀公司「聚暘新媒體」撕破臉，日前拍出新片解釋一切來龍去脈。（圖／波特王臉書）
▲百萬網紅波特王近日與前經紀公司「聚暘新媒體」撕破臉，日前拍出新片解釋一切來龍去脈。（圖／波特王臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-10 07:04:02

百萬網紅波特王近日與前經紀公司「聚暘新媒體」撕破臉，遭到前東家批有英雄主義和大哥心態，並且喪失134萬粉絲專頁的管理權限，引起網友們關注，波特王除了另外成立新的粉絲專頁之外，也透露自己被前東家封鎖的截圖。如今，波特王直接拍片一次講清楚事件來龍去脈，更公開多張對話，完整說明離開公司的三大原因，再度掀起討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
波特王提到，雖然前公司聲明我還是他們所屬的藝人，但我現在真的不是了，我都已經寄律師函去終止委任合作了！會離開公司這部分是有幾點累積起來的，第一，是他們拖款在先，通常我接外面廠商業配都是透過前公司窗口幫我接洽，客戶會提出要求，由我寫完腳本對過之後進行拍攝，整個結案之後，廠商會先將款項匯給前公司，公司會依照合約分潤比例來匯款給我。

▲
▲波特王爆料前公司從去年二月開始就出現積欠款項的情況。（圖/波特王YT）
但從去年二月開始，前公司就開始出現積欠款項的情況」，波特王表示，且這情況都是我自己發現後去反應，他們才作出解釋，詢問公司會計原因，會計表示「公司資金調度有問題，就先被拿去週轉了」。波特王強調「我已經私底下和前公司商討非常多次，但他們始終還是讓積欠款項的事情不斷發生，過程中我還問前老闆，結果前老闆卻嗆說『過年你一個問候也沒有，我是蠻切心的，現在我們的互動只剩下錢？』」。

波特王提及第二個原因，因爲前老闆會控制波特王上片的數量，因對方認為他拍影片講「小粉紅」時事對公司沒有幫助，但他認為頻道其實一個月只上一支相關影片，且內容不是亂說話，而是經過整理確定有發生的事件後分享自己的觀點，但他的頻道卻從一個月更新8支一路減少到最後一個月只能更新2支，他說要不是有業配，「會直接消失在大眾的視野」。

▲
▲波特王表示，前老闆除了會管控上片數量之外，還會限制臉書貼文，甚至曾發生發出去的文章遭到刪除的情況。（圖/波特王YT）
最後，波特王說，前老闆除了會管控上片數量之外，連臉書的發文也受到限制，過去還曾經發生對方直接將他已經發出的文章刪除，認為他這種發文是「不平靜的作為」，其主要原因也是因為前老闆認為波特王的時事影片吸引了許多「政治粉」，而公司的規劃中並不想要這些「政治粉」的存在，讓波特王覺得這是變相限制言論自由的行為，讓他相當不能接受。

影片曝光之後，不少波特王粉絲湧入留言區加油打氣「加油波特王！很喜歡你的粉紅月報！精神糧食啊」、「加油啊波特王！你可以憑藉你自己的實力再站起來」、「錢沒了還可以再賺，而學到的經驗才是真正的價值，波特王加油！」、「第一次在波特王這留言，感受到你滿滿的無奈」、「這絕對是我看過最紮實最有理的澄清影片了，有一說一，該給的證據都沒少，不會一把鼻涕一把眼淚哭訴、博取同情，也沒有嚴厲斥責，不當辱罵，波特王加油！」(編輯：張嘉哲)


波特王臉書「權限被踢」！公司發聲明反駁：他自己要求的

「波特王」早就出手！搶先註冊登記商標　前東家全然不知

台灣最強機車不是Cuxi？內行改騎「這台」　車行老闆認了

UNIQLO「隱藏規則」曝！內行識破一次掃10件：不知道超虧

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
若解封出國你最想飛哪呢？

若解封出國你最想飛哪呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀