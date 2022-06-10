波特王不忍了！公開對話「揭前公司3惡行」：差點被消失

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「但從去年二月開始，前公司就開始出現積欠款項的情況」，波特王表示，且這情況都是我自己發現後去反應，他們才作出解釋，詢問公司會計原因，會計表示「公司資金調度有問題，就先被拿去週轉了」。波特王強調「我已經私底下和前公司商討非常多次，但他們始終還是讓積欠款項的事情不斷發生，過程中我還問前老闆，結果前老闆卻嗆說『過年你一個問候也沒有，我是蠻切心的，現在我們的互動只剩下錢？』」。
波特王提及第二個原因，因爲前老闆會控制波特王上片的數量，因對方認為他拍影片講「小粉紅」時事對公司沒有幫助，但他認為頻道其實一個月只上一支相關影片，且內容不是亂說話，而是經過整理確定有發生的事件後分享自己的觀點，但他的頻道卻從一個月更新8支一路減少到最後一個月只能更新2支，他說要不是有業配，「會直接消失在大眾的視野」。
最後，波特王說，前老闆除了會管控上片數量之外，連臉書的發文也受到限制，過去還曾經發生對方直接將他已經發出的文章刪除，認為他這種發文是「不平靜的作為」，其主要原因也是因為前老闆認為波特王的時事影片吸引了許多「政治粉」，而公司的規劃中並不想要這些「政治粉」的存在，讓波特王覺得這是變相限制言論自由的行為，讓他相當不能接受。
影片曝光之後，不少波特王粉絲湧入留言區加油打氣「加油波特王！很喜歡你的粉紅月報！精神糧食啊」、「加油啊波特王！你可以憑藉你自己的實力再站起來」、「錢沒了還可以再賺，而學到的經驗才是真正的價值，波特王加油！」、「第一次在波特王這留言，感受到你滿滿的無奈」、「這絕對是我看過最紮實最有理的澄清影片了，有一說一，該給的證據都沒少，不會一把鼻涕一把眼淚哭訴、博取同情，也沒有嚴厲斥責，不當辱罵，波特王加油！」(編輯：張嘉哲)