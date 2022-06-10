網紅夫妻被抓「刪光貼文」！男方拋震撼彈：已離婚3個月
馬來西亞網紅西西歪及藝人施語庭於2020年8月登記結婚，兩人婚後不只在網路上大秀甜蜜日常，還會一起上節目分享夫妻生活，不過自從今年初西西歪回馬來西亞後，就被眼尖的網友發現兩人在網路上的互動逐漸減少，彼此也刪光IG貼文，讓人懷疑是否感情生變，而西西歪昨（9）日也發文證實兩人已在3月和平離婚。
施語庭過去曾在節目《聲林之王》表演自創曲《Green》，動人的旋律及歌聲讓她瞬間累積不少人氣，西西歪則是將YouTube頻道「西西歪 Ccwhyao」經營得有聲有色，兩人於前年2020年8月登記結婚，雙方粉絲都大力獻上祝福。
而今年3月西西歪回馬來西亞時，施語庭還大讚丈夫「把我安頓的很好」，沒想到男方自此就沒再更新貼文，還有網友發現西西歪的媽媽取消追蹤施語庭，雙方甚至將貼文全數刪除，讓不少網友擔心兩人感情是否出了問題。
對此，西西歪昨日在IG上宣布，經過雙方的溝通，兩人已於2022年3月和平解除婚約關係，也坦言這樣的關係對彼此而言是最好的，「即使除去婚約關係，也非常感謝雙方曾經的付出，並給予彼此未來最大的祝福」，兩人都會在各自的道路上繼續努力，希望粉絲能尊重這個決定並持續支持他們。（編輯：賴禹妡）