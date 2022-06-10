反骨正妹慘變小玉「變臉A片主角」！她出庭手比賠償金額
百萬訂閱的Youtuber 小玉（朱玉宸）先前爆出操盤製作「換臉A片」販售，海撈上千萬元，超過百名女網紅、政治人物都成了變臉A片女主角，讓不少人一舉告上法院。其中，YouTuber「反骨男孩」成員之一的Aries艾瑞絲（盧昕妤）昨（9）日出庭時不發一語，面對法官詢問希望「小玉賠償多少時」，僅用手比出求償金額。
據了解，針對此次案件，今年四月首度開庭時，小玉認罪並多次鞠躬向被害人道歉，新北地院昨日辯論終結，5位被害者也出庭，要求依法重判、不願和解，其中受害者之一的高雄市議員黃捷，法官在庭上問黃捷「希望小玉賠多少錢？」黃捷立即說「100萬元」；而法官也同樣詢問艾瑞絲同樣問題，她則是手指比出「1、0、0」的數字，示意要求小玉賠償100萬元。
代16位被害人委任出庭的律師林瓊嘉表明，每位被害人各附民求償120萬元，指出，被害人基本尊嚴被踐踏，而被告朱男與莊男「你們的痛，絕對比不上被害人的痛」，因此具體請求將朱男每罪各判刑2年，合併執行12年徒刑，共犯莊男每罪各判刑1年2月，合併執行8年徒刑。
事後，黃捷也在臉書上貼文指出「嚴懲數位性暴力，寸步不讓！這次我特別北上出庭，是為了再次聲明我堅決不和解的立場，我希望法官能儘早落下法槌，給小玉應有的法律制裁，還給所有受害人一個公道，讓正義得以伸張」黃捷說「要有非常大的勇氣，才能挺身面對滿滿的惡意與壓力，更不用説我還不斷收到熱心民眾告知，換臉影片至今仍在網路上流傳，我光想到某一個網站上，我們的影片還不斷被觀看，就令我感到噁心、毛骨悚然！」
黃捷提到「因此，我深切地懇請網友們，如果在網路上發現不當影片，請協助我們通報、檢舉，讓這些惡意影片下架，我也呼籲立法院正視數位性暴力的嚴重性，並加速進行修法，讓執法工具能與時俱進，嚴懲惡狼，讓被害人不再受傷或忍讓」。（編輯：張嘉哲）