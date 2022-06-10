半夜買麥當勞超吃虧？「真實規則」店員認了：沒一間例外
麥當勞憑藉獨特的薯條風味，加上時不時推出新品以及復刻產品，在台灣可以說是速食界的一哥，深受老饕們喜愛。不過，近日就有網友討論「半夜去麥當勞買東西真的有點太誇張，才一點而已什麼都不賣了？」貼文引起廣大迴響。對此，麥當勞店員也洩出店內規則，直言「每間店都是這樣的」。
一名網友在PTT貼文表示「半夜的時候開開心心的去麥當勞要買東西吃，結果一到櫃檯店員跟我說只剩下4到11號餐點，才幾點就缺一堆....麥當勞是現在生意太好了，缺貨也只能要你乖乖吃別的是不是？有沒有麥當勞才凌晨1點就缺一大堆東西的八卦？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「牛肉通常1點後就沒了」、「真的不懂為何半夜不賣牛肉的產品欸.....真的很鬧」、「牛肉以前是兩點後就沒有」、「因為要洗煎台，不是沒有原物料」、「現在全省麥當勞午夜一點過後煎的就不提供了」、「不是好幾年前就這樣了嗎？第一天吃麥當勞喔」、「所以想吃牛肉的不能半夜去買啊」、「現在有的一點有的兩點啦，不一定，但就是半夜沒有牛肉」。
而《NOWnews》記者日前凌晨兩點前往信義區麥當勞門市，一到櫃檯店員就告知目前僅剩下4號餐到10號餐可做選擇，前三號餐因為都含有牛肉因此沒有供應，細問店員原因，店員向記者透露「煎台有固定的清潔時間，因此在半夜時段有關牛肉的商品則不供應，每一間店都是按照公司規定的，大部分都從一點開始煎台區就準備收工清理，兩點後就不做供應」因此民眾倘若半夜要吃麥當勞含有牛肉的餐點，下次可記得不要白跑一趟，或者直接改點別項套餐。（編輯：張嘉哲）