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真天選之人！名醫接生「臍帶繞頸5圈」嫩嬰　震撼照曝光

▲寶寶出生「臍帶繞頸」是常見的狀況，但近日禾馨婦產科醫師林思宏9日晚間在臉書分享一位「真正的天選之人」照片，引起熱議。（圖/pixels、林思宏臉書）
▲寶寶出生「臍帶繞頸」是常見的狀況，但近日禾馨婦產科醫師林思宏9日晚間在臉書分享一位「真正的天選之人」照片，引起熱議。（圖/pixels、林思宏臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-10 08:22:22

寶寶出生「臍帶繞頸」是常見的狀況，但這樣的情況可就真的是非常少見了！禾馨婦產科醫師林思宏9日晚間在臉書分享一位「真正的天選之人」照片，調皮的寶寶竟然臍帶繞頸五圈順產，也讓林醫師表示這破了他之前接生繞頸4圈的紀錄，貼文曝光之後，不少網友紛紛直呼「太震撼」。

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林思宏醫師在臉書貼文指出「真正的天選之人，臍帶繞頸五圈，脖子超長的孩子，而且哭的很好喔！」而林醫師也透露，這例接生的個案也破自己紀錄了，之前最多繞四圈，並在文末用hashtag向其他孕婦衛教「臍帶繞頸一點關係都沒有，臍帶繞頸五圈一樣順利自然產。」

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▲禾馨婦產科醫師林思宏分享自己接生「臍帶繞頸5圈」順產個案，照片引起廣大迴響。
貼文一出，網友紛紛回應「天啊！這照片太驚人了＝＝」、「我家的繞3圈（事後聽醫師講都覺得好恐怖）」、「好震撼的畫面！心臟要很強大」、「勇敢的生命！醫師辛苦了」、「噢買尬…在肚子就懂玩…平安就好」、「好可怕唷，原來繞頸是這樣」、「還沒生過小孩不知道繞頸長怎樣......老天鵝，調皮的寶寶啊」、「好震撼！現在才知道臍帶能這麼長」。

而有趣的是，台大婦產科名醫施景中也前來朝聖，並透露之前自己生過6圈的，沒有比這個更多的，也貼出自己接生6圈個案的3D超音波照片以及出生照，指出當時「脖子繞了5圈肚子1圈，出生前心跳還一直掉」，讓林思宏醫師也忍不住回應「施P第一名」。（編輯：張嘉哲）

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▲台大婦產科名醫施景中也貼出自己接生「臍帶繞頸6圈」的個案。（圖/林思宏臉書）

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