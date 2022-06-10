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清冠一號怎吃才對？中醫師全聯會曝解答　對長新冠也有效

▲清冠一號是處方藥物，皆須經醫師評估才可開立服用。（圖／記者許若茵攝，2022.4.22）
▲清冠一號是處方藥物，皆須經醫師評估才可開立服用。（圖／記者許若茵攝，2022.4.22）

編輯中心/綜合報導

2022-06-10 08:15:40

感染Omicron之後怎該怎麼服用中藥清冠一號才正確？中醫師全聯會發布新聞稿表示，一個療程為5天，可依個案狀況調整劑量或服藥天數，給藥時不一定都會給整盒，另外中醫師全聯會也指出，中醫藥在治療長新冠有優勢、成效相當不錯，建議民眾可以多加利用。

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中醫師全聯會表示，感染Omicron使用清冠一號的一個療程為5天，中醫師仍得依個案情況評估調整服藥天數。每家藥廠使用劑量不同，出廠時為便利保存與運輸，均為盒罐裝，但包裝型態與民眾使用劑量無關，並非一盒10包就代表要服完整盒才是正確劑量，中醫師會依據廠牌及年齡與體重等考量，給予合理劑量及包數，所以給藥時不一定是整盒的清冠一號，請按照處方服用。

至於建議劑量，中醫師全聯會指出，成人的話，順天堂藥廠劑量為每天15至20g、其他藥廠則是每天20至30g；兒童則建議依體重調整，原則上是10公斤以上1/4劑量、20公斤以上1/2劑量、30公斤以上3/4劑量、40公斤以上正常劑量。

而對於新冠肺炎康復後仍會出現所謂「長新冠」的種種後遺症，中醫師全聯會表示，在長新冠的處理上中醫藥有明顯優勢，已有非常多的長新冠病友經中醫治療後痊癒，中醫藥無論是治療新冠肺炎或是解決長新冠後遺症的困擾上，都有相當不錯成效，民眾可多加利用。（編輯：倪浩軒）

▲中醫師全聯會說明清冠一號的使用方法。（圖／中醫師全聯會）
▲中醫師全聯會說明清冠一號的使用方法。（圖／中醫師全聯會）
▲中醫師全聯會說明清冠一號的使用方法。（圖／中醫師全聯會）
▲中醫師全聯會說明清冠一號的使用方法。（圖／中醫師全聯會）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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