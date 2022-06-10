台灣超商「1規則」根本爽到！眾每晚準時變身：稱霸全球
台灣便利商店除了提供民生服務、生活用品補給、飲料等等東西，其櫃上的高CP值微波食品，常常也是不少人正餐的首選。近日，就有網友討論「大家去買超商的打折便當時會覺得很尷尬嗎？」貼文引發廣大迴響，釣出不少小資族大讚該政策，直呼根本是德政，且稱霸全球，掀起話題。
原PO在PTT貼文指出「我其實還蠻常買超商即期品的，應該是有資格分享一些心得，跟購買原價商品的人比起來，確實有時候會覺得有些難堪，尤其後面排一群人等結帳時候，這時候就會很希望不要有認識的人出現.....我自己習慣一天吃兩餐，第二餐都要等到晚上8點後才會餓，但這時其實也沒什麼店家可以挑了，如果要營養均衡就只能跑超商，剛好碰上7-11打折，不省白不省就會買」。
貼文一出，網友紛紛回應「尷尬什麼啊？我都直接買爆！每晚8點準時變身啦，爽到爆」、「當然買爆，哪有在客氣的，我就窮」、「根本德政好嗎，我真的很感謝台灣的超商有這個政策＝＝」、「以前一開始也覺得很尷尬，後來發現大家都在買，直接突破心防」、「根本沒差啊…以前在日本，大家都等著晚上搶特價品」、「全家五點變身，7-11八點變身，我都很準時前往」、「沒人在乎是不是買即期品，你心裡過不去罷了」、「真的沒人會管你是不是買即期品，不浪費食物是美德」、「自從超商全部推出這政策之後，真的覺得台灣超商世界最強」。
事實上，過去就有所謂的「小資超人變身時刻表」，意即現在台灣四大超商所有即期品打折的時間都有固定，包括7-11一天有兩個時段，分別為早上10點下午17點、晚上20點至隔日凌晨3點；全家則是下五17點到凌晨0時；萊爾富則是晚上18點到凌晨0時；至於OK則是下午16時30分到晚上22點，常常都會有65折到7折的熟食可以撿便宜，是不少小資族每天每天的小確幸，想要省錢的你可千萬不要再因為心魔不敢買打折即期品啦！（編輯：張嘉哲）