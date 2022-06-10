燙青菜霸主是誰？全場秒喊「1王者」穩拿寶座：不可能輸
燙青菜是一間小吃店中最基本的料理，不過除了講究料理手法，青菜種類的選擇也十分重要，就有一名網友好奇，到底哪樣菜才是燙青菜界中的王者？貼文一出立即掀起討論，不少網友直接指名空心菜，並強調：「空心菜才是唯一霸主！」
該名網友今（10）日在PTT貼文，他以「燙青菜中的霸主」為題，表示小吃店基本上都有賣「燙青菜」的選擇，常見的菜類有空心菜、高麗菜、大陸妹及過貓，這讓他忍不住好奇問：「誰才是燙青菜中的首選、霸主、NO.1，有卦嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「反正不是大陸妹，大陸妹超難吃」、「高麗菜可以先滾了，乖乖去給人家炒」、「高麗菜的話炒青菜會比較好吃」、「每次老闆都推地瓜葉，從此怨怒、拒點」、「地瓜葉我覺得要炒的會比較好吃」、「先刪掉高麗菜，水煮輸炒的太多」、「菠菜、綠花椰、蘆筍，三大霸主傲視群雄」、「燙青菜要好吃，跟淋在上面的醬汁關係比較大」、「菠菜才是王道！還有我超討厭大陸妹」。
但大多數網友都偏愛空心菜，「空心菜唯一霸主」、「我喜歡空心菜，不然就大陸妹」、「最喜歡空心菜」、「空心菜，淋滷汁醬油跟大蒜」、「地瓜葉或空心菜，我個人更偏好空心菜，一定要加肉燥更美味」、「空心菜，很適合水煮，高麗菜要炒」。（編輯：賴禹妡）