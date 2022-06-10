印尼泡麵被超車？眾抖「神級對手」讚翻：好吃到懷疑人生
泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐，其中「印尼泡麵」因為美味又便宜，是不少人心中的最愛；不過印尼泡麵準備要被超車了嗎？就有網友抖出神級對手「螺螄粉」，貼文一出，網友也大讚「好吃到懷疑人生」。
該名網友在PTT以「螺獅粉vs印尼泡麵 你們都買哪種？」為題發文，表示看到蕭敬騰跑去重慶定居，沒來由就很想吃麻辣的東西，而印尼泡麵好吃主要都是因為「辣」，至於螺螄粉有「麻」，可是因為這兩種的口味、種類超多，他不想踩雷，因此在文末好奇發問「你們都選哪種」？
貼文一出，不少老饕大讚，「好吃到懷疑人生」、「螺螄粉超好吃，比台灣泡麵還好吃」、「超愛螺螄粉，加料煮成雙人火鍋」、「螺螄粉之前有吃過，配料很浮誇」、「螺絲粉屌打印尼泡麵，認真」、「酸辣粉有些太辣了，不過冬天吃很讚」、「螺螄粉可以當單人麻辣火鍋一餐來吃」、「螺絲粉其實不錯吃」。
其中，也有人推薦原PO，「螺霸王跟好歡螺好吃」、「原po可以搜尋柳州螺螄粉」、「李子柒的螺獅粉比較符合台灣人」、「我也是買好歡螺，當火鍋在煮，加一堆高麗菜金針菇還有鯛魚片」。
但也有網友認為，「都好吃啊，月初吃螺獅粉月底吃印尼泡麵」、「價格差這麼多螺獅粉的錢都可以買10包印尼泡麵了」、「螺螄粉好貴吃不起，十元印尼泡麵加減吃」、「印尼泡麵比螺螄粉好吃太多了」。（編輯：郭佩蓉）