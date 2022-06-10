泡麵別只會配蛋！老饕「多加一塊」飽到哭：超商極品組合
泡麵已成為現代人最方便的飲食選擇之一，便宜、省時等特性，無論放在三餐或宵夜都相當適合，對此也有網友分享自己的「特別吃法」，只需要到超商多買一項食品，不僅料理方式簡單，也極具飽足感，貼文讓不少網友都大流口水，直呼「原來還有這樣的吃法」。
原PO在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文表示，「上班一天累死了，下班很晚想吃點東西還要排隊等餐，或是自己料理，眼神更死了」，於是她經常到買泡麵加「即時雞胸肉」，只要將雞胸肉切一切丟進去，再把熱水加進去幾分鐘，「熱熱的泡麵＋吸收滿滿湯汁的雞胸肉」，吃起來超爽。
不過，原PO也提醒，雖然這種組合搭配真的是百吃不膩，但記得「別買重調味雞胸肉」，否則會太鹹，隔天起床也會水腫到爆。
貼文曝光後，網友紛紛留言「雞肉看起來很嫩，感覺好好吃」、「超商很常買這兩個，但沒搭配過，好酷」、「這招要學起來，泡雞胸肉好吃耶」、「我也會！我最常吃統一肉燥麵+雞胸」；也有人推薦「加蒸蛤蜊烤飯糰更好吃」、「加蜆精和海帶試試」、「可以加熱狗和滷蛋白」、「以前我還會加顆茶葉蛋」。
此外，針對雞胸肉，也有內行網友指出「這種熟雞胸肉加湯時，用手撕比用切的好吃，有時會買超商的涼麵加茶葉蛋和手撕的雞肉，感覺料就很多，不然煮麵加也不錯，留一小塊冰著，隔天還可以撕來夾烤土司、蛋餅，擠些番茄醬或用胡椒粉」。（編輯：張志浩）