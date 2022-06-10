面試官狂問「地雷問題」他臉綠了！過來人秒懂：真的很煩
面試一直以來都是求職非常重要的一個環節，除了要克服內心的緊張感，還得應付面試官所問的問題，實屬不易；不過就有網友發文抱怨，表示最近面試不少間公司，豈料很多面試官卻都狂問地雷問題，那就是「個人私事」，讓他很傻眼，貼文一出，全場秒懂，紛紛直呼「真的很煩」。
該名網友在PTT以「面試都要問家人和前主管聯絡方式!?」為題發文，表示最近面試了20幾間公司，公司收到人力銀行履歷以後，都通知要填人事資料表，「國外工作都是直接看CV而已，填到快不耐煩，其中都要填寫家人和各公司前主管聯絡方式」。
原PO接著說，在面試時尤其常常被問一些私事，「問跟家人關係如何，他們工作是什麼？心想這干你們什麼事，更何況我還沒報到，還有更白X的問題，你的缺點是什麼？X的，有些優點有人認為是缺點，反之缺點別人認為優點」。
這也讓原PO忍不住在文末直呼「總結就是，台灣公司怎麼讓還沒報到的人，就填一堆私人資料，還要簽屬個資保護聲明暨蒐集、處理及利用求職者個人資料聲明？既然簽這些，怎麼一直問面試者，前任職公司薪資、客戶機密，不是薪資保密嗎? 怎不單純問工作經歷？有沒有台商很喜歡挖人隱私的八卦」？
貼文一出，全場秒懂，「說真的，這個真的很煩」、「抓著求職者為了有工作不敢反彈」、「女性去面試還會被問有沒有男友、有沒有計畫要結婚，再直接跟妳說公司沒空給妳請婚假產假，最好是都不要有哦」。
也有人給出建議，「你可以去國外上班啊～」、「去應徵美商吧，幾乎不問」；但也有網友表示，「做reference check吧，當你踩過地雷後，就會覺得那很重要」。（編輯：郭佩蓉）