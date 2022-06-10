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台北萬華「有捷運、台鐵」為何房價吊車尾？網曝殘酷主因

▲原PO表示台北萬華區有捷運板南線、台鐵，但房價總是吊車尾，讓他很好奇原因究竟為何。（圖／記者葉政勳攝）
▲原PO表示台北萬華區有捷運板南線、台鐵，但房價總是吊車尾，讓他很好奇原因究竟為何。（圖／記者葉政勳攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-10 11:53:18

台北市寸金寸土，能在台北擁有自己的房子更是許多人畢生的夢想；然而，就有一名網友好奇萬華區有捷運板南線、台鐵，但房價總是吊車尾，讓他很好奇「大家都說買房注重位置、交通，萬華是不是唯一例外」，貼文一出，掀起熱議。

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該名網友在PTT以「萬華也有板南線台鐵，為何房價吊車尾？」為題發文，表示萬華有無敵板南線，也有台鐵，緊鄰中正區，離大安也是很近，轄內還有熱門商圈西門町，照理說房價沒有前段也不至於吊車尾，「怎麼連北投文山都輸呢？甚至某些地段還輸板橋新板特區」。

原PO接著說，若要說到「亂」，也應該比不過三重、蘆洲，因此好奇在文末發問「三重這麼亂也沒那麼慘，為什麼萬華在台北卻敬陪末座？大家都說買房注重位置、交通，萬華是不是唯一例外」？

▲原PO表示台北萬華區有捷運板南線、台鐵，但房價總是吊車尾，讓他很好奇原因究竟為何。（圖／翻攝自台北市旅遊人潮警示燈號系統）
▲原PO表示台北萬華區有捷運板南線、台鐵，但房價總是吊車尾，讓他很好奇原因究竟為何。（圖／翻攝自台北市旅遊人潮警示燈號系統）
貼文一出，不少人紛紛揭殘酷主因，「萬華區真的太老舊了，政府又不強制代拆」、「很多萬華人都寧願搬到板橋去了，萬華吊車尾真的剛好而已」、「康定路晚上巷子裡面很可怕的，那就是漲不起來的主因」、「你去住一下萬華就知道原因了」、「我住過萬華，就老殘窮、怪人多了一點，沒比三重差到哪裡去啊」。

但也有網友認為，「萬華好區還是很貴，萬華老殘窮就集中那區，其他區塊不差」、「南萬華根本超強！尤其青年公園那周邊」、「北萬華在西區門戶計畫會大漲，南萬華在萬大線完工會大漲，幹嘛一直看站壁區」、「萬華有部分區域只是舊，但萬華熱鬧的區域...」、「萬華早晚會轉骨的，值得長期投資」、「萬大線蓋好，捷運沿線會不錯」。（編輯：郭佩蓉）

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