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酒精「這樣用」超級危險！專家曝後果：最慘恐肺部纖維化

▲防疫酒精不是量多就是好，毒理教授招名威就特別警告，若酒精使用過量容易造成6大風險，最嚴重恐怕使肺部纖維化。（示意圖／翻攝自《unsplash》 ）
▲防疫酒精不是量多就是好，毒理教授招名威就特別警告，若酒精使用過量容易造成6大風險，最嚴重恐怕使肺部纖維化。（示意圖／翻攝自《unsplash》 ）

編輯中心/綜合報導

2022-06-10 12:44:42

本土疫情持續延燒，酒精早已成為日常必備品之一，不過防疫酒精不是量多就是好，毒理教授招名威就特別警告，若酒精使用過量容易造成6大風險，包含增加肝臟疾病、癌症等，最嚴重還會直接導致「肺部纖維化」。

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招名威在臉書發文，表示「酒精本身除了殺菌用途之外，過量暴露是會造成很多負面影響」，包括增加肝臟疾病、癌症、退化性神經疾病、皮膚病變和胰臟炎的風險。但若用吸入的方式，就不只會傷肝，還會直接導致肺部功能受損。

招名威指出，特別是最近看到許多人紛紛購買酒精「霧化器」來做清消，看起來很方便，然而若使用方式錯誤，是可能會導致肺部受損，甚至肺部纖維化的。

▲防疫酒精不是量多就是好，毒理教授招名威就特別警告，若酒精使用過量容易造成6大風險，最嚴重恐怕使肺部纖維化。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲防疫酒精不是量多就是好，毒理教授招名威就特別警告，若酒精使用過量容易造成6大風險，最嚴重恐怕使肺部纖維化。（示意圖／NOWnews資料照片）
而他也點出原因，其一是在於噴灑霧化機吹出來的霧，主要粒徑大小是5至10微米，但手壓式噴灑瓶噴出來的粒徑則是50至100微米。由於體積不同，小於10微米以下的液態粒子較易懸浮空中，雖然殺菌效果較好，但若在密閉空間使用這種霧化機，就會大大增加誤吸風險。原因二，因為粒徑較小，霧化的酒精能夠直接進入支氣管，甚至氣泡位置，繼而產生一系列的化學發炎反應，導致肺部纖維化。

招名威表示，雖然少量吸入無太大影響，因為酒精會揮發，相反的不當使用也會有火災危險；如果是漂白水、次氯酸水這種消毒劑，吸入太多了可能長期留在肺部，惹來中毒風險。他提醒，這些問題，尤其是老人、孩子或患氣管敏感人士就更應注意，許多醫療院所也會擺放霧化器，相對比較沒危險是因為，大家都戴口罩、空間比較大、空氣有在流通非完全性密閉、大家停留時間不久，相比家庭環境就不是這麼適合了！

最後他也建議，因此手壓式噴灑瓶就可避免以上的風險，所以大家在挑選防疫產品的時候，記得不要只是看功效，更要去了解自身身體與居家條件是否合適。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

 


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