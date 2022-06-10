酒精「這樣用」超級危險！專家曝後果：最慘恐肺部纖維化

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招名威指出，特別是最近看到許多人紛紛購買酒精「霧化器」來做清消，看起來很方便，然而若使用方式錯誤，是可能會導致肺部受損，甚至肺部纖維化的。
而他也點出原因，其一是在於噴灑霧化機吹出來的霧，主要粒徑大小是5至10微米，但手壓式噴灑瓶噴出來的粒徑則是50至100微米。由於體積不同，小於10微米以下的液態粒子較易懸浮空中，雖然殺菌效果較好，但若在密閉空間使用這種霧化機，就會大大增加誤吸風險。原因二，因為粒徑較小，霧化的酒精能夠直接進入支氣管，甚至氣泡位置，繼而產生一系列的化學發炎反應，導致肺部纖維化。
招名威表示，雖然少量吸入無太大影響，因為酒精會揮發，相反的不當使用也會有火災危險；如果是漂白水、次氯酸水這種消毒劑，吸入太多了可能長期留在肺部，惹來中毒風險。他提醒，這些問題，尤其是老人、孩子或患氣管敏感人士就更應注意，許多醫療院所也會擺放霧化器，相對比較沒危險是因為，大家都戴口罩、空間比較大、空氣有在流通非完全性密閉、大家停留時間不久，相比家庭環境就不是這麼適合了！
最後他也建議，因此手壓式噴灑瓶就可避免以上的風險，所以大家在挑選防疫產品的時候，記得不要只是看功效，更要去了解自身身體與居家條件是否合適。（編輯：郭佩蓉）
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